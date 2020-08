Mario Markic tiene coronavirus

Mario Markic, periodista de TN y eltrece, confirmó que tiene coronavirus. El conductor se hizo el hisopado este lunes 24 de agosto y el test reveló que se había contagiado. Markic es uno de las múltiples personalidades del ambiente periodístico que contrajeron la enfermedad de la pandemia, como Carlos Bebe Contepomi, Roxy Vázquez, Alejandro Fantino, Eduardo Feinnmann, Gustavo López y Paulo Vilouta.

El conductor contó que, en realidad, no estaba en sus planes hacerse el test del coronvairus. la razón por la cual se sometió a la prueba se debe a su esposa: “En verdad, no me sentía mal, pero por curiosidad acompañé a mi mujer Luisa que quería hacerse el test. Para mi sorpresa, me comunicaron que tenía Covid-19“.

Afortunadamente, Mario Markic no presenta síntomas, pero deberá cumplir con el aislamiento total y obligatorio para evitar que se propague la enfermedad: “Honestamente no tengo ni idea dónde pude haberme contagiado. Con mi mujer tomamos todos los recaudos sanitarios para salir y entrar de nuestra casa”.

“Siempre seguí las indicaciones de usar barbijo, mantener distancia social y proteger las manos y las prendas con alcohol en spray y alcohol en gel, además de usar lavandina en mi casa”, explicó el periodista tras recibir el inesperado resultado. “En fin, espero cumplir estas dos semanas de confinamientos y que siga así, asintomático”.

“De modo que después de comunicar a las autoridades del canal este resultado para que pongan en marcha el protocolo, permanezco aislado en cuarentena”, advirtió el periodista en conversación con TN. Finalmente, brindó el siguiente mensaje: “Me obligo a decir que debemos cuidarnos para cuidar al prójimo. Y esperar que esto pase rápido para todos”.