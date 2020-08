Quién es Bruno Siri, el ex de Nati Jota que ahora es novio de Ivana Nadal

Esta semana, Ivana Nadal confirmó su nueva relación: la modelo está de novia con Bruno Siri, un rugbier chaqueño de 25 años que desarrolló su carrera deportiva en el club Curne de Resistencia, su ciudad natal- hoy en día juega en el Club Atlético San Isidro (CASI).

Uno de los aspectos que más impactó sobre el anunció del noviazgo, es que Bruno Siri no es una cara nueva para Ivana Nadal. El rugbier es el ex de Nati Jota, quien muchos aseguraban era amiga de la modelo. Sin embargo, la periodista aclaró que, a pesar de levarse una inmensa sorpresa al enterarse de la existencia de la pareja, no tiene rencores al respecto.

“Es algo muy reciente, en caso que sea verdad les deseo lo mejor. Prefiero no hablar demasiado, porque no es un tema que me incumba. En caso de ser verdad, no me afecta que salgan. Sí es cierto que me sorprendió. Está todo bien de mi parte, solo que me sorprendió”, expresó Nati en una entrevista con Paparazzi.

Por su lado, Ivana Nadal aclaró que no existe tal amistad entre ella y la periodista: “Obviamente me están llegando un montón de mensajes y sólo voy a aclarar algunas cuestiones, porque como siempre, cuando nacen las versiones desde el chisme, todo se distorsiona”.

“La foto que están usando para decir que Nati y yo somos amigas es una entrevista que le hice para un programa y la sacó mi productora. No somos amigas, nunca lo fuimos, y nos habremos visto en la vida tan pocas veces como los dedos de una mano; somos compañeras de trabajo y ni siquiera compartimos mucho laburo”, aclaró la modelo.

Los padres de Bruno Siri son dueños de una importante empresa constructora y manejan una productora de eventos a través de la cual organizan recitales en Chaco.