Barcelona: más bombas después de la limpieza

El Barcelona no tiene paz. A 11 días de la dolorosa derrota en los cuartos de la Champions League, la herida no sana y el conjunto catalán continúa siendo foco en los principales medios europeos. Con la llegada de Ronald Koeman, comenzó la tan anunciada renovación y la confirmación de que el club no tendrá reparos a la hora de prescindir de muchos de los nombres más importantes dentro del plantel. Tras la llamada del DT holandés a Luis Suárez, a quien le comunicó que no lo tendrá en cuenta, se le sumaron los casos de Ivan Rakitic, Samuel Umtiti y Arturo Vidal, quienes tampoco continuarán en la institución. Pero la historia podría sumar más capítulos en las próximas horas, porque ahora la dirigencia planea una importante rebaja salarial para muchos referentes del equipo.

Mientras se espera una decisión por parte de Lionel Messi de cara al futuro, el Barcelona se enfoca en otros pesos pesados dentro del plantel: Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto. Si bien la intención es seguir contando con todos ellos, pese a que la dirigencia no los apuntó en la lista de intransferibles, sus contratos podrían ser revisados. Tal como ya anticipó Josep María Bartomeu, el club está sufriendo la crisis generada por la pandemia y "algunos contratos deberán adecuarse". Los apuntados serían esos cuatro jugadores, quienes tienen los salarios más elevados dentro del plantel, por detrás de Messi y Suárez.

¿Cuál es la situación de cada uno con la llegada del actual entrenador?

Gerard Piqué: al defensor, quien fue el primero en ofrecerse a dar un paso al costado si el club se lo solicitaba, ya le transmitieron que el entrenador cuenta con él y que sigue siendo intocable dentro del equipo. Un mensaje importante de confianza para el líder de la última línea y una voz de mando dentro del vestuario. El defensor tiene contrato hasta el 2022 y la idea del Barsa es que lo pueda completar.

Sergio Busquets: la situación del volante central, con contrato hasta el 2023, es distinta a la de Piqué. Si bien sonaba entre los apuntados para dejar el equipo en este mercado de pases, este martes se reunió en la Ciudad Deportiva junto a Koeman y el DT le aseguró que tiene un lugar en el equipo, pero ya no es indiscutible. Su nivel en la última temporada estuvo muy por debajo de lo esperado y la intención del entrenador es darle lugar a los jugadores más jóvenes que vienen atrás. De cualquier manera, el técnico confía en que trabajará duro para demostrar que todavía tiene capacidad para ser titular. Ante este panorama, Busquets deberá decidir si quiere quedarse en el Barsa para pelear el puesto o se sienta a hablar con la dirigencia para acordar su salida.

Sergi Roberto: El volante tiene contrato hasta el 2022 y tampoco tiene deseos de dejar el club. Mientras su nombre suena en otros clubes importantes de Europa, Koeman lo considera un jugador fundamental dentro del plantel por su capacidad de adaptarse a las distintas necesidades del equipo. Además, es un futbolista muy querido y respetado en el vestuario y suele ser una guía para los jugadores más jovenes de la plantilla.

Jordi Alba: aunque el club tampoco lo ubicó en la lista de los jugadores intocables del plantel, Alba es uno de los mejores laterales del mundo y el técnico ya le comunicó que quiere contar con él. Además, es uno de los jugadores que mejor se entiende con Messi en la cancha. Jordi tiene contrato hasta el 2024 y, ante el deseo del técnico de que continúe, la decisión de seguir o no está en sus manos.

Fuente: Ole.com.ar