Para Hilda «Chiche» Duhalde, «no es sorpresa» la afirmación de su marido sobre un posible golpe de Estado

La ex senadora nacional Hilda «Chiche» Duhalde se refirió este martes a las polémicas declaraciones de su marido, Eduardo Duhalde, sobre un posible golpe de Estado. En este sentido, afirmó que «no es sorpresa» lo que manifestó el ex presidente, ya que analizó que «los movimientos en Latinoamérica se contagian».

En declaraciones radiales, la ex legisladora opinó sobre las palabras de su esposo en su entrevista para «Animales Sueltos». «Para mí no es sorpresa lo que dijo Eduardo. Los movimientos en Latinoamérica se contagian, como se contagió la izquierda antes y ahora es la derecha». De esta manera, indicó que no habla con su marido sobre estos temas y que no le gusta ser quien «explique sus dichos».

Además, detalló: «A mí me parece que uno debe de guardar silencio sobre discusiones privadas, sobre todo cuando es para echar más leña al fuego». Respecto a esto, también consideró que «no es bueno para el ciudadano común vivir anclados en discusiones estériles». De este modo, Hilda «Chiche» Duhalde enfatizó en que «hay que ponerse a trabajar y dejarnos de pelear, porque a mí ya se me vuelve insoportable escuchar nada. La gente tiene derecho a expresarse como quiera».

Eduardo Duhalde señaló en el programa «Animales Sueltos», que se transmite por la señal América, que “es ridículo pensar que va a ver elecciones” en 2021. En este punto, consideró que podría producirse un golpe de Estado. Por este motivo, varias figuras políticas se expresaron a través de publicaciones en las redes sociales. Las declaraciones se convirtieron en tendencia nacional en Twitter.

“Argentina es la campeona de las dictaduras militares”, remarcó el ex presidente. Asimismo, anticipó: “Por supuesto que puede volver a haber un golpe” de Estado. De esta manera, indicó que hay un “récord” que “la gente no sabe o se olvida”. En esta línea, detalló que “entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras y presidentes militares”.

Con información de www.elintransigente.com