Pelea de género en el Frente de Todos por la banca que deja el secretario de Energía y reclama el kirchnerismo

Hombre por hombre. Mujer por mujer. Así se define el reemplazo de un diputado renunciante desde la sanción de la Ley de Paridad de Género. Pero aunque sea legal, mujeres políticas (y algunos varones) reclaman porque consideran que no se respeta el espíritu de la ley y vuelven a hacerlo frente al espacio que deja el neuquino Darío Martínez, diputado nacional por Neuquén que asume como nuevo Secretario de Energía de la Nación.

Salvo el caso de Ignacio de Mendiguren, que al asumir como titular del BICE tomó licencia para evitar que su lugar fuera ocupado por un diputado del GEN, partido que lidera Margarita Stolbizer, en el Frente de Todos cada legislador que pasa a un cargo ejecutivo, renuncia. Sin el industrial son 118 diputados oficialistas que no alcanzan para el quórum y según la asistencia y alianzas en las votaciones, incluso pueden ser insuficientes para mayoría simple. La Justicia respaldó al dirigente del Frente Renovador que mantiene su licencia.

La cuestión de la paridad vuelve a discutirse y enfrenta a la candidata a diputada nacional que fue en la lista en segundo término, Asunción Miras Trabalón, con el primer suplente, Guillermo Carnaghi, que es quien, según la legislación, asumirá en reemplazo de Martínez. Mujeres del PJ, y de otras fuerzas políticas, salieron en respaldo de la neuquina que ya anticipó que irá con su reclamo a la Justicia.

Una batalla similar la perdió Somos en mayo cuando Andrés ’Cuervo’ Larroque dejó su banca en Diputados para asumir como ministro de Desarrollo de la Comunidad de Axel Kicillof. El partido que lidera Victoria Donda reclamó el lugar para Natalia Souto, quien ocupó el vigésimo segundo lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales del 2019. Finalmente juró Lisandro Bormioli, militante de Kolina.

En paralelo se reemplazó a Daniel Scioli quien renunció para asumir como embajador en Brasil. En su caso la banca quedó para una mujer, la kirchnerista Claudia Bernazza con línea directa con el Instituto Patria. A diferencia de la vacante que abrió la salida de Larroque, Scioli y Bernazza integraron las listas del 2017, es decir que fueron candidatos antes de la sanción de la Ley de Paridad de Género.

En Neuquén este fin de semana la kirchnerista Miras Trabalón, con el respaldo del senador Oscar Parrilli y del ex candidato a gobernador K Ramón Rioseco, defendió su reclamo por la banca. A su favor recordó el criterio que aplicó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de la senadora Lucila Crexell, senadora por Neuquén que aún enrolada en la oposición, la respaldó públicamente. “Como sociedad, asumimos el compromiso de asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en la esfera pública, así como la igualdad de oportunidades en el acceso a posiciones de liderazgo. La presencia de mujeres en lugares de decisión, con independencia de su pertenencia partidaria, enriquece el debate público y suma nuevas miradas al diseño de políticas”, señaló Crexell, aliada a Juntos por el Cambio, en apoyo al reclamo de la dirigente peronista K. El fallo citado por Miras determinó que Crexell, del Movimiento Popular Neuquino, debía subir del segundo al primer lugar como candidata a senadora por Juntos por el Cambio tras el fallecimiento de Horacio ‘Pechi’ Quiroga. Fue una decisión unánime de los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. Miras y el kirchenismo entienden que corresponde su asunción no sólo por la cuestión de género sino también por haber sido candidata titular y no suplente.

En la misma línea iniciaron una campaña en redes sociales el diputado provincial Mariano Mansilla; la diputada nacional Mónica Macha de Nuevo Encuentro; la histórica dirigente del PJ y defensora del rol de la mujer en política, Marcela Durrieu (madre de Malena Galmarini y suegra de Sergio Massa) y Lorena Parrilli, hija del senador y mano derecha de Cristina Kirchner, Oscar Parrilli. La presidenta de Aysa, Malena Galmarini, también reclamó por la paridad y expresó su “total apoyo” a la asunción de Miras Trabalón al igual que Florencia Casamiquela, ex compañera de candidatura de Florencio Randazzo. El argumento común es que el espíritu de la ley no se respetará sino hasta que el Congreso no tenga una representación en la misma proporción entre hombres y mujeres.

Miras Trabalón es delegada nacional de la secretaría de Trabajo en su provincia y presidenta del partido Nuevo Encuentro. Fue candidata titular en segundo término mientras que Carnaghi representa el ala más tradicional del Partido Justicialista. El domingo viajó a Buenos Aires, estimulada por dirigentes del Frente de Todos para intentar que la Justicia interprete la ley a su favor.

En el Congreso Nacional dos oficiliastas presentaron proyectos vinculadas con la paridad. “Las leyes, como los pingos, se ven en la cancha”, señaló Mara Brawer quien impulsa un proyecto para que en casos como este quien asuma sea el candidato que sigue a quien debe ser reemplazado. Sostiene que el 93% de las listas fueron encabezadas por hombres por lo que difícilmente se llegue a la paridad. Propone una enmienda a la ley sancionada en la última sesión del año 2017 con vigencia hasta el año 2051 cuando se cumplan 100 años del voto femenino. A su vez Cristina Alvarez Rodríguez propuso otra ley para que estas situaciones se definan a favor de la mujer hasta que la composición del Congreso se reparta en mitades iguales entre ambos géneros.

El PJ neuquino, que preside Darío Martínez, ya felicitó públicamente a Guillermo Carnaghi, ex diputado provincial, oriundo de San Martín de los Andes y actual Director Corporación Interestadual Pulmarí. “Es gran desafío suceder a un compañero como Darío, que hizo una tarea extraordinaria en la Cámara de Diputados. Lo asumo con orgullo y con la responsabilidad de seguir trabajando por una provincia mejor para todos y todas” dijo el suplente de la lista que ya avisó que pedirá integrar la comisión de Turismo en la cámara baja.

Martínez, flamante secretario de Energía, tiene buen vínculo con todos los sectores internos del Frente de Todos. Quiere ser gobernador. También Rioseco, ex intendente K de Cutral Co y actual parlamentario del Mercosur. Rioseco-Martínez fue la fórmula del Frente de Todos para las últimas elecciones para la gobernación, una alianza electoral en el marco de los acuerdos nacionales del peronismo que enfrenta una previsible crisis en la cámara baja. Pero también Martínez cedió el año pasado su aspiración como candidato a senador en pos de la unidad. Finalmente el elegido para Energía encabezó la lista de Diputados mientras Cristina Kirchner impuso a Parrilli en su estrategia por rodearse de leales en el Senado.

