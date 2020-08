María Eugenia Vidal: “La pregunta no es solo si podemos volver a ganar, sino si podemos hacer un buen gobierno”

“Dialogar requiere mucho coraje, mucho más que confrontar. La confrontación es cómoda. Es muy cómodo para hacer política definir a uno como malo y a otro como bueno”. Las palabras pertenecen a la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que participó de un encuentro con dirigentes de la UCR.

La expresión, volcada durante una nueva edición del ciclo “Política en vivo: conversaciones para pensar el hoy”, que conduce el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fabio Quetglas, toma relevancia en un contexto de tensión política que al día de hoy atraviesan el gobierno nacional y la oposición, en el medio del debate por la reforma judicial, la marcha opositora del 17 de agosto y las negociaciones por la cuarentena.

La ex mandataria consideró que “dialogar no es someterse, no es consentir” y resaltó que “los valores, la honestidad y el respeto a las instituciones no se negocian” en la búsqueda de esos acuerdos. “Uno no deja de ser quien es por dialogar con alguien que piensa distinto”, sostuvo.

En esa línea, reconoció que llevar adelante esa tarea de encontrar consensos “es bien difícil cuando los extremos son los más ruidosos”, aunque reconoció que está convencida de que “no son los más representativos”.

Durante el encuentro, Vidal ensayó una autocrítica sobre sus años de gestión y la elección perdida en el 2019. “Nos habíamos empezado a alejar de la gente, a tomar distancia. Hay una parte de nosotros que dejó de escuchar. Fue en los últimos dos años. Sobre todo después de las elecciones de 2017″, aseguró, haciendo principal hincapié en el triunfo electoral en los comicios de medio término que, en ese entonces, fortalecieron el poder de Cambiemos en territorio bonaerense.

En esa misma línea de argumentación, puso dos ejemplos sobre lo que siente que le quedó pendiente durante sus cuatro años de gestión. “El conflicto docente fue innecesariamente largo. Podríamos haber encontrado un mejor camino de diálogo con los sindicatos docentes. Ambos hubiésemos tenido mejores resultados con más consenso y diálogo mutuo”, precisó.

El otro ejemplo fue “la situación carcelaria”. “Hicimos mejoras pero no fue suficiente. Es una situación que se vuelve cada vez más difícil. Es un problema histórico y cada vez más grave”, sostuvo. Además, les dijo a los dirigentes radicales que “si no trabajás el tema de las cárceles y la reinserción social, lo único que haces es incrementar el delito a futuro”. Puntualizó con una frase clara: “El día que se termina la condena, si el Estado no hizo nada para evitarlo, empieza un nuevo delito”.

Con respecto al camino que tiene que seguir Juntos por el Cambio, bajó un mensaje que también estuvo cargado de autocrítica. “La pregunta no es solo si podemos volver a ganar, sino si podemos hacer un buen gobierno”, afirmó. Y en esa línea, se explayó: “Para un buen gobierno se necesita el 50% de los votos. Es verdad. Pero se necesita más que eso. Hay que gobernar con otros”.

Por último dejó una definición sobre la manera en que entiende que debe hacerse política: “La política es entender lo que le pasa al otro. Cuando más difícil está, más hay que estar. Hay un fenómeno del poder que cuando las cosas se ponen difíciles, empezás a caer en las encuestas y la calle la toman los que se oponen a vos, se torna todo difícil. Pero cuando más difícil es, más hay que dar la cara”.

