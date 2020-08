Natalie Weber prendió fuego las redes con una musculosa muy escotada

Natalie Weber día a día sorprende a sus miles de seguidores con sus fotos en bikini, así sea invierno, o sus rutinas de ejercicios. En la última oportunidad levantó la temperatura con una musculosa muy escotada que dejó sin aliento a muchos.

La foto justo fue después de entrenar en un vivo de Instagram para sus seguidores: “Que parte es la que más les gusta entrenar? O qué músculo les gustaría q trabajemos el próximo Miércoles?? Los leo”, escribió Natalie Weber.

Recientemente, Natalie Weber le reveló a Moria Casan su imposibilidad de tener hijos. “ Yo quiero que cuentes el relato de por qué no podrías tener más hijos y si tenés ese anhelo”, le preguntó la diva.

“En realidad es algo que lo vengo como pensando hace tiempo. Mi cuerpo no sería bueno como que tenga hormonas extras, entonces bueno, nada, lo vengo pensando hace un montón, lo hablé con mi médico, lo hablé con Mauro también, y bueno, nada, me hice una ligadura de trompa“, dijo la modelo.

“En realidad, cuando a mí me agarró la enfermedad, es como que cuando estás cerca de la muerte anhelas dar vida, entonces en ese momento a mí me había agarrado como una obsesión de volver a ser mamá. En ese momento mi médico me dijo, dado el tratamiento de rayos que hice no iba a poder por dos o tres años, entonces suspendí”, continuó.

“Pero sí, tenía ganas de tener una nena más, además mi hija me lo pide todos los días, que quiere una nena, quiere una nena. Pero hoy ya está, no está más esa posibilidad”, agregó Natalie Weber.

“Me parece que fue una decisión sana, porque lo que más quiero yo es vivir y ver crecer a mis hijos, así que me parece que nada, ya tengo mi familia formada, tengo mis dos hijos, tengo un nene y una nena, y el día de mañana no descarto la posibilidad de alquilar un vientre”, finalizó.