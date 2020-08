Pampita y un palito contra uno de sus ex: “Tengo un vestido re caro que quedó en su casa y no me lo devuelve”

Este martes Pampita usó su programa para chicanear a una de sus ex parejas y, de paso hacerle un pedido. Todo comenzó cuando estaban analizando la temática de “vestidos de la venganza” y le preguntaron a la modelo si tenía alguno.

“Y… la verdad”, comenzó diciendo Pampita y le pidió ayuda a su amiga, Puli Demaría: “¿Tengo alguno, Puli?”.

Tras unos segundos, la conductora del programa aprovechó para finalmente contar la infidencia: “Tengo un vestido re caro que me quedó en la casa de un ex y todavía no me lo devuelve”.

“Si sos vos, buscalo donde lo tengas tirado y mandalo en un auto, remís o como sea pero lo quiero volver a usar. No digo la marca ni el color porque van a empezar a buscarlo, pero quiero mi vestido”, afirmó. Y cerró con un comentario muy picante: “Buscalo en la bodega antes que lo use la que está con vos”.

A casi 1 año de haberse casado con Roberto García Moritán, hace unos días Pampita aprovechó su programa para tirarle un palito a otro de sus ex, presuntamente Benjamín Vicuña. Luego de que uno de los panelistas comentara que los de Capricornio son “muy fieles y responsables una vez que los conquistás, por lo que evitan correr riesgos con su pareja, no traicionan” ella agregó entre risas: “Por eso me busqué uno de capricornio, no tengo más problemas”.