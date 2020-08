“Tiene mucha fiebre”: el estado de salud de Eduardo Feinmann

El periodista Eduardo Feinmann se encuentra internado desde el lunes en un sanatorio privado, tras haber dado positivo para coronavirus. Y, de acuerdo a lo informado por Infobae, en las últimas horas tuvo picos de fiebre, por lo que tuvieron que hacerle un mayor seguimiento médico.

“Está desde hace 72 horas con mucha fiebre, pasó las últimas dos noches con oxígeno pero por suerte no necesitó asistencia respiratoria, sino que está con una mascarilla” le aseguró a este portal una fuente cercana al periodista.

Asimismo contó que a Feinmann se le realizó una tomografía de pulmón, cuyo resultado reveló que “la neumonía que le provocó el COVID-19 no había avanzado”. Y planteó que el próximo viernes será el “día clave” para saber si el conductor empieza a vencer a la enfermedad.

En horas de la tarde de este miércoles Marcela Tauro había contado que recibió un mensaje en vivo del periodista, que le generó preocupación: “Me mandó un mensaje recién y me dijo: ‘Recen por mí’. No sé si me quiso hacer una broma, a mí me dicen que está bien pero su mensaje me llama la atención”.

Hace unos días, antes de quedar internado, Feinmann dio a conocer la noticia de que se había contagiado. En su cuenta de Twitter escribió tres mensajes en los que aseguraba que los únicos síntomas que tenía eran “afonía y una febrícula” e instaba a todos a cuidarse: “Le puede pasar a cualquiera, nadie esta exento (…) mantengamos el distanciamiento social y cuídense”.