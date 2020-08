Fernanda Raverta: «Queremos que el aumento de las jubilaciones le gane a la inflación»

Además la titular de la Anses reveló si habrá o no una Tarjeta Alimentar para los adultos mayores.

En el marco de una entrevista brindada este jueves al ciclo «La mañana con Víctor Hugo», María Fernanda Raverta se refirió, al aumento del 7,5% que los jubilados recibirán a partir del mes de septiembre y aseguró que la idea es que todos los adultos mayores perciban un incremento de sus haberes «que le gane» a la inflación. En relación con esto, en su cuenta oficial de Twitter, manifestó que el fin es «recuperar políticas que mejoren la calidad de vida de los jubilados».

No obstante, la funcionaria reconoció que los trámites jubilatorios se encuentran atrasados, pero remarcó que las demoras se deben a que en mayo, mes en el que asumió en el cargo, todas las oficinas de Anses del país estaban cerradas. En consecuencia, explicó que, como en ese mes el COVID 19 ya estaba presente en el país, desde el organismo fueron abriendo las dependencias de forma paulatina y dejaron para el final aquellas oficinas ubicadas en lugares que se encontraban en una etapa de circulación comunitaria del virus. Además, sostuvo que otra de las razones del atraso es que se están volviendo a asignar turnos que habían sido otorgados antes de la pandemia.

Por otra parte, aseveró que no habrá una tarjeta Alimentar para las personas de la tercera edad que cobran el haber mínimo y aclaró que no es un tema que estén evaluando. Actualmente, el plástico tiene como destinatarias a las madres que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y que tienen hijos de menos de seis años. Como requisito principal, ninguno de los dos padres puede tener ingresos registrados. Sin embargo, la presidenta de la Anses aclaró que lo que sí están analizando es una posible moratoria para aquellos que no puedan jubilarse.

Además, Raverta adelantó que desde la entidad enviaron al Congreso un proyecto cuyo fin es que no se capitalicen los intereses de créditos brindados por el organismo a partir del 1 de enero de 2020. Esto significará, según detalló, un alivio de $47.000 millones en el pago acumulado por esta medida en los últimos meses y beneficiará a las familias que tomaron préstamos durante ese tiempo.

Para concluir, se pronunció acerca del pago del tercer IFE y destacó que la acreditación del monto se está llevando a cabo de una manera «ágil y simple», debido que todos los beneficiarios ya poseen su número de CBU. Como tema final, habló sobre la crisis que está atravesando el país y aseguró que la única forma de salir de la pandemia es de manera colectiva, ya que «nadie puede salvarse solo».

Con información de www.elintransigente.com