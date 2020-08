Eduardo Duhalde atribuyó sus dichos sobre un posible golpe de Estado a un comportamiento “psicótico momentáneo”

El ex presidente Eduardo Duhalde volvió a expresar su arrepentimiento por sus polémicos dichos del lunes pasado, cuando vaticinó un oscuro escenario con una posible ruptura del orden constitucional en el país, y aseguró que esas declaraciones se deben a comportamientos “psicóticos” momentáneos y “desenganches de la realidad” producto de la pandemia de coronavirus.

“Yo no estoy exento de tener esos temas psicóticos, a mí me puede pasar. No me reconozco diciendo lo que dije. No es un brote psicótico, es un instante, es un desenganche de la realidad. Es como un flash”, justificó en una entrevista con a A24.

Y se explayó: “Yo les contaba a mis hijas y ahora a todos, que desde hace muchos meses vengo hablando de un tema: que la pandemia produce actitudes psicóticas y, ahora como nunca, ves gente que dice cosas que en su sano juicio no las diría”.

Días atrás, Duhalde había remarcado sus dudas con respecto a la realización de los comicios legislativos de 2021. “Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones. La gente no lo sabe, no lo lee, o se olvida, pero entre el ’30 y el ’83 hemos tenido 14 dictaduras militares, quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América no conoce lo que está pasando...” .

Hoy, el dirigente admitió que “no tenía que haber dicho” eso e insistió en que fue “una repuesta vinculada con la perdida momentánea de la mente que se desengancha de la realidad”.

“Como yo tengo pánico al golpe de Estado, después me pongo a pensar, veo el avance del militarismo en América Latina y me empieza a dar más miedo. Eso evidentemente produce en mi ese efecto. Mi hija le dijo a mi nieta, papá tuvo un momento, un desenganche de la realidad y dijo lo que no tenía que decir”, sostuvo y dijo sentirse “tranquilo” luego de que políticos de varios partidos y el propio ministro de Defensa, Agustín Rossi, descartaran toda posibilidad de un eventual golpe de Estado.

En medio de la charla, el ex mandatario también se defendió: “He escuchado todas las repercusiones de mucha gente amiga ¿Qué tiene que hacer un ex presidente si una persona a la que tiene mucha confianza le dice que están preparando un golpe de Estado?”.

Según contó, un “señor del Ejército” le habló sobre la posibilidad de un golpe de Estado, lo cual se lo transmitió de inmediato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y luego a Rossi.

“Cuando me dicen eso, quise ubicarlo a Rossi no lo pude hacer, la llamo a Cristina, le digo pasa esto y ella me dijo: ‘Andá inmediatamente a ver a Rossi’ y el 18 de julio lo fui a ver. Le conté exactamente lo que yo conocía y me dijo: ’Eduardo estoy absolutamente convencido que las Fuerzas Armadas están defendiendo el sistema democrático, pero voy a averiguar’”, reveló Duhalde.

Sin embargo, “yo seguía con miedo porque, a diferencia de la mayoría, yo viví, -era intendente municipal de Lomas de Zamora- el golpe de 1976 con un dramatismo extraordinario. Mucha gente lo vivió con muchísimo dramatismo. no solo (por tener) hijos desaparecidos, sino además siento de miles de picaneados”, agregó.

El ex gobernador no quiso revelar la identidad de quien le lanzó la advertencia. Tampoco compartió más detalles sobre el diálogo que mantuvo con Rossi. “Yo no puedo contar qué le dije al ministro por razones elementales. Imaginate que es un señor del Ejército que hoy está encubierto, es peronista por eso tiene miedo que haya un golpe”, insistió.

