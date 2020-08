3 casos nuevos en Rafaela y hay preocupación

En su habitual reporte diario, este jueves la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud reportó otros 3 nuevos casos de coronavirus en Rafaela, lo que da un total de 22 infecciones en este segundo rebrote del virus que se produjo el pasado 17 de agosto. Esto marca claramente que la enfermedad, al igual que en el resto de la provincia y el país, avanza rápidamente, a tal punto que en 10 días ya se superaron los 21 casos que se habían reportado durante el 21 de marzo y 21 de abril pasado, cuando la pandemia se instaló en nuestro medio por primera vez. En tanto, el dato positivo es que ya son 5 los pacientes dados de alta en las últimas horas, con lo cual son 16 los pacientes activos. Pero, siguen preocupando y mucho, el número de personas aisladas, que también va en aumento con el correr de los días, ya que hasta el momento son 193 (25 más que el miércoles y 52 más que el martes).

Los médicos Sandra Capello y Martín Racca formaron parte de la conferencia de prensa que se emitió a través de Facebook Live, y en el inicio del diálogo con los medios, la infectóloga comunicó que "hasta las 17 se registran 3 nuevos casos de COVID-19 en la ciudad, todos adultos mayores, 2 hombres y 1 mujer, 2 con nexo epidemiológico, mientras que el restante se encuentra en investigación. Desde el comienzo de la pandemia registramos 43 casos en Rafaela, de los cuáles 16 se encuentran activos, 26 recuperados y solamente un fallecido. Actualmente se encuentran internados 2 personas adultas, las cuáles están internadas en sala general estable, sin requerimiento de asistencia mecánica respiratoria. En tanto, al día de la fecha se encuentran aislados en sus domicilios 193 personas".

Posteriormente, el Subsecretario de Salud del municipio local hizo hincapié, nuevamente, en las estadísticas a nivel nacional, expresando que "nuevamente, la Nación, en las últimas 24 horas, volvió a informar el récord de número de casos, superando por segunda vez consecutiva la barrera de los 10.000. Del total de los casos, el 77,6% se encuentran en el área de Buenos Aires y la segunda jurisdicción, a nivel nacional, es la provincia de Santa Fe. Dentro de nuestro territorio, 40 localidades fueron comunicadas con casos activos, o sea, se trata de un virus que se está federalizando, como ya lo dijimos. También Nación aclaró que la mediana edad de la mayoría de los contagiados corresponden a los 38 años, pero la mediana edad de los fallecidos es de 72. Por eso seguimos insistiendo con la solidaridad intergeneracional. En este sentido, dentro de los contactos estrechos, vamos por buen camino, porque vamos a postergar, la mayor cantidad de tiempo posible, lo que se denomina transmisión comunitaria. Y a nivel país, el porcentaje de pacientes diagnosticados por transmisión comunitaria es superior al 60%. Este sería, más o menos, el panorama dentro de los próximos meses. De nosotros dependerá si adelantamos esos tiempos, o no, así que a cuidarse mucho, tomar los recaudos necesarios para salir, no salir si es necesario, y a proteger a la población de riesgo, los adultos mayores, los que tienen alguna comorbilidad lograr una red de apoyo, y salir, si es necesario, con todas las medidas de seguridad".

A continuación, Capello agregó que "este no es un virus estacional, no tiene que ver con el invierno, está presente en todas las estaciones y es un virus que vino para quedarse entre nosotros hasta que aparezca una vacuna. Hasta el momento, las únicas recomendaciones y medidas que tenemos para prevenirnos es el distanciamiento social, lavado de manos y uso de tapabocas.

47 EN EL DEPARTAMENTO

Con estos nuevos casos, ya son 47 las personas infectadas en el Departamento Castellanos (43 en Rafaela y los restantes en María Juana, Lehmann, Plaza Clucellas y Sunchales).

SOLIDARIDAD DE

LOS RECUPERADOS

Ya sobre el final, Racca aclaró también que "se encuentran disponible, para los que se les ha dado el alta y a todos los recuperados que vamos a tener, la donación de plasma. Se trata de un tratamiento experimental que está en fase de investigación pero creemos que puede llegar a ser efectivo. Así que necesitamos de la colaboración y solidaridad de los recuperados que se van a contactar para proponerles que sean donantes". Y por último, el facultativo agradeció el esfuerzo que viene llevando a cabo el equipo sanitario y a la población, colaborar con ellos".

Con información de La Opinión