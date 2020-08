Melconian: “Cuando emitís tanto, históricamente en la Argentina tenés un salto inflacionario y devaluatorio”

El economista Carlos Melconián, ex presidente del Banco Nación, dijo que en la Argentina tradicionalmente los procesos de emisión monetaria masiva como el que tuvo que encarar el Gobierno este año terminan con un salto inflacionario y devaluatorio, porque la sociedad no quiere pesos. “En el mundo tirar agua para apagar el incendio es normal, como acá no es normal cuando vos tirás semejante magnitud de agua tenés un salto inflacionario y un salto devaluatorio históricamente en la Argentina”, comentó.

En declaraciones a Radio La Red, el especialista dijo que a esta altura ya no tiene sentido discutir si es la pandemia o la cuarentena la que afecta a la economía.

“La Argentina es un país que viene atado con alambre. Por hache o por be, o por lo que fuere, y es un caso de decadencia internacional. Y entonces te cayó un piano en la cabeza que es la pandemia. ¿Y este Gobierno que va a decir? Que el problema es 100% por la pandemia, como el Gobierno anterior te va a decir que el problema fueron las PASO, por el derrumbe que hubo”, comentó.

“Se te cayó el piano encoma. Entonces el mundo, bajo distintas metodologías, imprime billetes. Toda la discusión de que si es cuarentena y pandemia. Nadie sabe el equilibrio justo entre cuarentenear o no. Todo el consejo de epidemiólogos se equivocó. ¿Vas a decirle erraste?”, agregó.

“Entonces salieron los países a la carga Barracas a imprimir plata. Yo lo dije el 19 de marzo: muchachos, arremánguese e impriman. ¿Cuál es el problema de Argentina? Que su sociedad no quiere la moneda local, la usa sólo para transaccionar. La sociedad somos vos y yo. Porque la han cagado 150 veces con la moneda local. Entonces es natural, no son especuladores ni fugadores. Tarde o temprano la rechazan”, dijo.

“Con semejante parva de agua para apagar el incendio te vas a encontrar -promediando el incendio, terminando el incendio- con que si la sociedad no quiere agua la va a rechazar. Y En la Argentina tradicionalmente -y sin entrar en magnitudes, sin entrar en tragedias ni en timings, porque yo no soy un gitano adivino de la suerte-, pero cuando vos tirás semejante magnitud de agua tenés salto inflacionario y salto devaluatorio. Históricamente en la Argentina”, comentó.

“Porque vos me preguntás qué hubiera hecho yo. Nada hubiera hecho. Esto hubiera hecho. Lo que pasa es que hay que aclararlo y hay que tener la objetividad y profesionalidad para hablarlo. Tenemos un quilombo. El mundo tiene un quilombo que es ver cómo recupera su caída. Y están discutiendo eso. No le preocupa la deuda, no le preocupa la emisión. Acá vino el señor Stiglitz y estimó que iba a haber 80 países en bancarrota, defaults generalizados. No pasó nada. Hay un despelote, pero siguen su ruta normal. Tirar agua en el mundo es una cosa normal”, agregó el economistas.

“Como acá no es normal tenemos nuestros problemas. Es la historia del chanchito que hace la casa de barro, paja o cemento. Cuando te viene la buena y la hacés de cemento tenés con qué aguantar estos embates, cuando te viene buena y encima la dilapidás con un gasto público que cuando se corta no la podés sostener después venís con estas gansadas de que aumentás el impuesto a las Ganancias, que tienen que pagar los ricos, que no se puede en democracia tanta pobreza. ¿Donde estaba cuando entró la buena y tenías que hacer la de cemento?”, agregó.

Por último, Melconian se refirió al repunte que se ve en algunas variables luego del derrumbe de abril y dijo que son rebotes poco sustentables.

“Hubo rebotes. Si yo te digo el PBI del segundo trimestre te da menos 20 y el tercero te da más 6, estás menos 14. La consulta es la sustentabilidad del más 6. Y es poca. Está habiendo algunos rebotes en algunos segmentos que tienen su tipo de cambio al dólar oficial. ¿Qué hace la gente? Como no puede comprar dólares al precio oficial, la gente busca artículos sustitutos al dólar para sacarse los pesos de encima”, dijo.

“Todo eso tiene poca sustentabilidad. Está apoyado en anomalías. La gente normal mira telecomunicaciones, infraestructura, inversiones. El que entierra la plata. Y ni loco la entierran”, concluyó.

Con información de www.infobae.com