Perotti al límite de lo inconstitucional. ¿Lo aplicará en Rafaela?

El gobernador Omar Perotti anunció anoche el cierre de todas las actividades, a partir de las 19.30, desde hoy y hasta el próximo 11 de septiembre. Las restricciones rigen para la ciudad de Rosario, Venado Tuerto, Pujato, Coronel Arnold y Firmat, donde en los últimos días se registró un alarmante aumento de los contagios de coronavirus.

Hoy se difundió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reglamenta la medida que establece un toque de queda nocturno en los conglomerados urbanos donde, en el último tramo de la pandemia, los casos de Covid-19 experimentaron un crecimiento que causó preocupación en las autoridades sanitarias y en la población.

La decisión gubernamental, que Perotti evaluó con el presidente Alberto Fernández ayer en su visita a Puerto General San Martín para poner en marcha la nueva administración de la Hidrovía, establece que, a partir de las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo, las siguientes medidas:

1- Restricción nocturna: Frente a la aceleración de casos confirmados de Covid-19, dispone a partir de la 0 de hoy y por el término de 14 días corridos el cese de .todas las actividades oportunamente habilitadas los departamentos de Rosario, y en la localidades de Venado Tuerto, Firmat, Pujato y Coronel Arnold.

2- Reuniones sociales: Quedan prohibidas los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente.

3- Actividad recreativa: Se mantiene el régimen de salidas breves para caminatas de esparcimiento, que fueran habilitadas por el Poder Ejecutivo en el territorio provincial, cumpliendo el distanciamiento social y con el uso de tapabocas, hasta las 19.30, según el nuevo régimen de restricciones.

4- Actividad deportiva: Los desplazamientos de las personas en las localidades comprendidas por las restricciones, deberán limitarse estrictamente a los necesarios por razones de salud o de fuerza mayor, o para el retorno a sus domicilios, siendo obligatorio en todos los casos el uso de elementos de protección de nariz, boca y mentón correctamente colocados.

4- Circulación: Fuera de los horarios en los que impera el cese de actividades, los desplazamientos de las personas en las localidades comprendidas en el mismo, deberán limitarse estrictamente a los necesarios por razones de salud o de fuerza mayor, o para el retorno a sus domicilios, siendo obligatorio en todos los casos el uso de elementos de protección de nariz, boca y mentón correctamente colocados.

5- Poder de control: Las autoridades municipales y comunales, en concurrencia con las autoridades provinciales competentes, coordinarán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas en virtud de la vigencia del presente decreto y de las normas dispuestas en virtud de la emergencia sanitaria.

El decreto que se hizo publicó hoy detalla las actividades que son comprendidas por las nuevas limitaciones impuestas por las autoridades provinciales.

a) Comercio mayorista y comercio minorista de venta de mercaderías de rubros esenciales y no esenciales, con excepción de las farmacias de turno.

b) Locales gastronómicos (bares, restaurantes, rotiserías, heladerías, y otros de venta de productos alimenticios elaborados); los que solo podrán permanecer abiertos hasta las veintitrés (23.00) horas para brindar los servicios de envío a domicilio, y hasta las veintidós (22:00) horas bajo la modalidad "para llevar" (también llamada "take away"), con la dotación mínima de personal estrictamente necesario a esos fines.

c) Apertura de shoppings.

d) Salidas breves para caminatas de esparcimiento

e) Actividades religiosas individuales y reuniones o ceremonias grupales, en iglesias, templos y lugares de culto, correspondientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana y entidades religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos.

f) Ejercicio de profesiones liberales, incluidos mandatarios, corredores y martilleros; actividad inmobiliaria y mudanzas.

g) Obras privadas.

h) La actividad laboral de las empleadas y empleados de casas particulares.

i) Actividades administrativas de sindicatos, entidades gremiales empresarias, obras sociales, cajas y colegios profesionales, administración de entidades deportivas, y la actividad administrativa y académica de universidades nacionales y privadas con sedes en el territorio provincial, incluidos los exámenes presenciales que hubieren sido autorizados.

j) Habilitación de instalaciones, incluidos los gimnasios, a los fines de la práctica de actividades deportivas y físicas

k) Concurrencia a los cementerios.

I) Apertura al público de los museos, bibliotecas y lugares recreativos de divulgación científica públicos o privados.

m) Pesca deportiva y recreativa en la modalidad desde costa y embarcados, navegación recreativa y actividades de guarderías náuticas y clubes deportivos vinculados a las mismas.

n) Actividad a distancia de artistas en salas de grabación y ensayo; preproducción, producción y postproducción de audios o audiovisuales.

ñ) Enseñanza de expresiones y disciplinas artísticas en forma particular por un docente o artista en tal carácter, o integrado a un espacio colectivo, institución o establecimiento.

o) Actividad artística y artesanal a cielo abierto, en plazas, parques y paseos.

