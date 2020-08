Evangelina Anderson derritió las redes sociales con una vestido al cuerpo y medias de red super sensuales

Evangelina Anderson sabe cómo cautivar a sus seguidores en las redes sociales y el último posteo que realizó en Instagram no fue la excepción.

La modelo y esposa del futbolista Martín Demichelis desplegó toda su sensualidad con un look en el que predomina el negro.

Para la publicación, Evangelina Anderson eligió un vestido negro con lunares blancos y medias de red. Además utilizó un maquillaje muy sutil que resalta sus ojos.

La publicación rápidamente se convirtió en viral con decenas de miles de “me gusta”, también obtuvo cientos de comentarios.

“Todos los looks te hacen lucir muy bien, sos hermosa”, “Qué belleza de mujer que sos Evangelina”, “Siempre tan linda”, fueron algunos de los mensaje que recibió.

La modelo tiene más de 2.3 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram y por eso cada vez que realiza una publicación obtiene grandes repercusiones.

Hace poco Evangelina había sido noticia por una supuesta seguidora falsa que siempre se encargaba de alabarla en las redes.

Detalle que habría revelado el usuario de Twitter @polmccarce. Ante estos dichos, la ex vedette decidió defenderse.

“No puedo creer hasta donde llegaron por una respuesta que le di a alguien que me pedía ayuda y que nunca más se contactó conmigo. Era más fácil preguntarme, ¿no? Honestamente no me fijo los nombres de usuario de mis seguidores. Siempre le respondo a la mayoría, así lo hice con esta persona”.

Y agregó: “Trato de verle el lado positivo como hago siempre, pero está si que me cuesta, eh. Claramente tengo una vida de la cual ocuparme y no estoy para preocuparme de esas tonterías y por eso me molesta que me las adjudiquen. Las conjeturas que hicieron después son cosa de cada quien”.