La carrera esta en duda

Los Concejales del Bloque Cambiemos y el Partido Demócrata Progresista consideran que no es el momento sanitario por la realidad que se está viviendo y los riesgos que podría generar para nuestros ciudadanos.

Los Concejales del Bloque Cambiemos y el Partido Demócrata Progresista se expresaron al respecto de la realización de la Carrera de TC en nuestra Ciudad

En la postura enviada a los medios de comunicación dejaron plasmada su preocupación sobre la decisión de tal evento deportivo. Así mismo reconocieron el valor que el automovilismo tiene para la historia rafaelina y los beneficios económicos que ha generado a lo largo de los años; pero que, a pesar de ello, consideran que no es el momento sanitario por la realidad que se está viviendo y los riesgos que podría generar para nuestros ciudadanos.

Estamos convencidos que la flexibilización de las diferentes actividades es inevitable; pero debe ser un proceso organizado y planificado, y no mediante acciones inconsultas e improvisadas; sobre todo teniendo en cuenta que hay actividades que todavía no han sido habilitadas.