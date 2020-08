Catellano dice que no avala la carrera y pretende que se le crea

El Intendente, rápido de reflejos dice que la Municipalidad no avala el evento del TC. También pretende que alguien le crea

Ahora Castellano dice que la Municipalidad no va a avalar la realización de la carrera del TC y para colmo pretende que alguien le crea.

Lo cierto es que el repudio que origino la noticia de que Rafaela sería usada para que algunos hagan sus negocios, llevó al Señor Intendente a intentar despegarse del tema.

También desde el Concejo Municipal, la oposición expresó su repudio.

Los Concejales del Bloque Cambiemos y el Partido Demócrata Progresista se expresaron al respecto de la realización de la Carrera de TC en nuestra Ciudad



En la postura enviada a los medios de comunicación dejaron plasmada su preocupación sobre la decisión de tal evento deportivo. Así mismo reconocieron el valor que el automovilismo tiene para la historia rafaelina y los beneficios económicos que ha generado a lo largo de los años; pero que, a pesar de ello, consideran que no es el momento sanitario por la realidad que se está viviendo y los riesgos que podría generar para nuestros ciudadanos.

Estamos convencidos que la flexibilización de las diferentes actividades es inevitable; pero debe ser un proceso organizado y planificado, y no mediante acciones inconsultas e improvisadas; sobre todo teniendo en cuenta que hay actividades que todavía no han sido habilitadas.

En este estado de situación y teniendo en cuenta el repudio que causo la realización de la competencia en gran mayoría de los rafaelinos, podemos decir que la realización de la competencia es al menos de dudosa posibilidad