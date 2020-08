Solo quienes están alejados de la realidad podían pretender que se corra en Rafaela

Que nadie se confunda y que no le quieran endilgar a nadie la paternidad de la suspensión de la carrera, tampoco que nadie intente acreditarse tal responsabilidad.

LA CARRERA DE RAFAELA LA SUSPENDIÓ LA GENTE, el ciudadano común, el que desde hace casi seis meses no sabe cómo hacer para pagar sus deudas, el que no recibe IFE, ni ningún otro subsidio, el que tuvo que pelear con su propietario la rebaja del alquiler, el que le tuvo que condonar parte de la deuda a su inquilino, el que debe una "torta" de luz, el que no sabe como hacer para llegar a fin de mes, el que paga sus impuestos teniendo que decirle a su familia que se van a tener que ajustar el cinturón.

La carrera la paró la gente, los que viven la verdadera realidad, no la de los que están en la rosca a la espera que algo les quede.

Solo a un trasnochado se le pudo haber ocurrido traer una carrera a Rafaela en medio de este caos. Solo a un obsecuente se le pudo pasar por su cabeza no censurar desde un principio semejante locura. Solo a quienes viven en otra sintonía se les pudo ocurrir que nadie iba a levantar su voz.

La gente de Rafaela, el ciudadano común, el que la sufre todos los días, le dio una muestra de sensatez y cordura a políticos que cobran millones por mes.

La gente le dijo no a la locura, al descaro, al destrato y ese NO tan rotundo seguramente será un antes y un después.

Aleluya Rafaela, no todo está perdido. Hay esperanza, la gente, mal que les pese a muchos políticos, piensa y ahí está el quid de la cuestión.