"Si no se puede no se puede"

Sobre la postergación de la carrera de TC en Rafaela, el Presidente de Atlético de Rafaela Silvio Fontanini, dialogó con Leo Follet y Gabriel Santillán



«Fue un día movido, hay que trabajar y gestionar y buscarle a los problemas la mejor solución» comenzó diciendo el dirigente. Fontanini señaló que la posibilidad de que el TC reiniciara su actividad en Rafaela surgió hace un tiempo, «desde Atlético fuimos trabajando desde abril en forma conjunta con la ACTC un protocolo para el automovilismo, de hecho el protocolo que autoriza el Ejecutivo Nacional para la vuelta del automovilismo es el de la Asociación Corredores Turismo Carretera» comezó diciendo

«Siempre tuvimos el autódromo ordenado para que sea una opción, la posibilidad de Rafaela se venia hablando cuando la condición sanitaria era distinta» agregó el dirigente que subrayó que «el habitante medio de la ciudad se iba a enterar por el ruido ya que las 350 personas que hubieran llegado con los equipos a la ciudad se hubieran instalado en el autódromo y de alli no hubieran salido.

Acerca de la reunión realizada en la tarde de hoy en la que se decidió la suspensión del evento, el dirigente de la entidad de barrio Alberdi la calificó como excelente, » la cuestión sanitaria hace que estemos más asustados que el 20 de marzo por el tema de la salud, ese miedo ha hecho que la situación tenga más repercusión» sostuvo sobre la repercusión que la noticia tuvo en las redes sociales.

«Las fuerzas de seguridad de la Provincia nos daban garantías acerca del control del ingreso al predio, «ingresar a la ciudad es es muy dificil, la gente de la ACTC que llegó a la ciudad se sorprendió de la cantidad de controles que hay en la Provincia»

Sobre como quedó la relación con la ACTC Fontanini subrayó que el vínculo es excelente » los propios dirigentes de la ACTC subrayaron que ellos quieren que donde vaya el turismo de carretera sea una fiesta y que de manera alguna quieren que el TC sea algo que enfrente.

«Si no se puede no se puede, nos manifestaron y tras cartón nos dijeron que esto no reciente la relación ni con la ciudad, ni con el club, Rafaela es nuestra escarapela, nos afirmaron»

Sobre el futuro de la carrera Fontanini anticipó que «no se sabe cuando se correrá, depende de la cuestión sanitaria, estaremos en continuo contacto, la realidad es que tendremos que aprender a convivir con este maldito virus, no se puso fecha ni mucho menos porque esto depende de la cuestion sanitaria, quince días atrás hubiera sido otra la situación, sostuvo el dirigente

Fuente: Radio Rafaela