Christophe Krywonis no será jurado de “Masterchef Celebrity”, pero ya hay reemplazo

Durante la tarde de este lunes, Christophe Krywonis confirmó que no formará parte del tan esperado “Masterchef Celebrity“. Se trata de una versión en la que solo participarán famosos.

Este certamen culinario se espera que en septiembre se pueda ver por la pantalla de Telefe. El conductor será el reconocido Santiago del Moro. Además contará con grandes figuras de la farándula y el espectáculo. Los que ya confirmaron su asistencia fueron Boy Olmi, Analía Franchín, El Turco García, Claudia Villafañe, Iliana Calabró, El Polaco, Fede Bal y Roberto Moldavsky.

Pero fue el propio Christophe Krywonis el que confirmó que no será parte del ciclo. Lo hizo en una entrevista con Ángel de Brito en El espectador (CNN Radio). “Es verdad, no voy a estar y no es la muerte de nadie, para nada”, afirmó.

“Lo que pasó, para despejar dudas, es que no llegamos a un acuerdo. Y no hablo de la cuestión económica. Para nada. En cuanto al dinero habíamos llegado a un acuerdo. Pero hubo otras cosas que no vienen al caso mencionar que trabaron todo. Así fue”, fue su justificación al momento de explicar lo sucedido.

Y continuó: “Tengo muchas cosas para hacer, sinceramente. La verdad es que trabajo, por suerte, me sobra en este momento. Yo tengo mi gran pasión que es la cocina, y dentro de poco voy a abrir una cadena de rotiserías en varios barrios y necesito dedicarle mucho tiempo a ese proyecto”.

“Ahora también estoy muy apasionado con mi línea de productos para el cuidado masculino que también estoy por sacar en el tiempo próximo. Es decir, no es que estoy inactivo o sin hacer nada. Al contrario, tengo un montón de cosas para hacer, incluso, nuevos proyectos con el canal”, agregó.

Mientras que ya se confirmó también la persona que estará en el lugar de Christophe Krywonis. El cual será Damián Betular, quien ya participó en es rol pero en Bake Off Argentina.