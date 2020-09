El Pocho Lavezzi habría terminado su relación con la modelo Natalia Borges

Cuando aún no había comenzado a extenderse por el mundo la pandemia del Covid-19, el Pocho Lavezzi se instaló en una isla del Caribe junto a la modelo brasileña Natalia Borges, con quien comenzó a convivir en esta extraña situación.

Si bien al principio no se mostraban juntos, al pasar las semanas, la dupla comenzó a compartir momentos juntos en Saint Barth, sin embargo, ahora que en esa parte del globo la situación con el coronavirus está más controlada, ambos tomaron caminos separados y ya se habla de ruptura.

El futbolista viajó a Europa para disfrutar del verano con amigos mientras que la modelo emprendió viaje a Nueva York para cumplir algunos compromisos laborales.

Con esta distancia en el medio, las versiones de separación no tardaron en llegar y un detalle muy particular puso de manifiesto que las cosas no estarían nada bien.

La panelista de Bendita TV, Vicky Braier, quien ya es conocida por sus investigaciones en redes sociales, descubrió un curioso mensaje y no tardó en compartirlo en Instagram Stories.

En él se ve un comentario que un usuario le dejó a Natalia en una posteo: "Demasiada mujer para el Pocho", escribió la persona y la modelo replicó con una risas y emojis de corazón. "Se picó", acotó en la captura la periodista, dando a entender que las cosas no habrían terminado nada bien.

Otro dato clave es que ninguno se sigue en sus redes sociales, algo que es síntoma clave para una ruptura amorosa.