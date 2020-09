Se casa Fernando Carrillo, el ex marido de Cathy Fulop

El actor venezolano Fernando Carrillo pasará nuevamente por el altar, esta tercera vez, con una joven arquitecta, 30 años menor que él, de nombre María Gabriela, con quien se comprometió y le propuso casamiento, a pesar de estar juntos hace sólo tres meses.

El ex marido de Catherine Fulop, había tenido un gran romance al año pasado con una modelo colombiana, pero la relación finalizó de forma abrupta en diciembre. En febrero de este año conoció a la venezolana y el flechazo fue mutuo.

Muy romántico, le regaló un costoso anillo de compromiso el que escondió en la arena de una paradisíaca playa de Tulum ante la sorpresa de la joven quien no pudo contener las lágrimas al descubrir el regalo de 5 kilates y diamante blanco.

La pareja tiene previsto pasar por el altar a fines de este año y ella ya estaría diseñando la casa en la que vivirán. El actor asegura que este sí es el gran amor de su vida y no duda en gritarlo a los 4 vientos.

En sus constantes publicaciones en Instagram se refiere a su amada y cuando le entregó el anillo, se manifestó con un profundo sentimiento: "MARIA GABRIELA, mi amor me haces sentir el hombre más amado, bendecido y afortunado del mundo", comenzó el ex de Cathy su declaración pública en la que no se guardó nada.

"Tu belleza externa y esa cara de ángel se quedan corta en comparación a la nobleza, ternura, dulzura y fragilidad de tu hermoso corazón", sumó Carrillo.

El actor, que ya tiene un hijo adolescente, al parecer quiere volver a su padre y así se lo hizo saber a su novia: "Gracias por aceptar ser MI ESPOSA y por querer ser la madre de mis hijos. Te amo con la lealtad, fidelidad e inmensidad que nunca antes conocí o experimenté"

Carrillo, da a entender que ha sido infiel en otras relaciones y cuando se casó con Fulop fue él mismo quien le confesó haber estado con otra mujer cuando estaba de novio con ella, algo que fue determinante para la venezolana y ahí finalizó su relación con el actor a quien había conocido en la novela "Abigail" y con quien estuvo casada durante 4 años.

En otro fragmento de su declaración, Fernando dijo: "Te considero mi primer y verdadero gran amor. Gracias por encontrarme, prometo cuidarte, protegerte y amarte en las buenas pero más aún en los momentos difíciles de la vida". Y en su catarata de sensaciones, siguió: "Protegeré tus sueños mi Bella durmiente y defenderé nuestro amor por encima de cualquier adversidad. Eres lo más hermoso que sucedió en mi vida hasta hoy. Sé que nos esperan más caminos mágicos por recorrer y descubrir JUNTOS".

Para finalizar le sentenció: "Ta amo hasta mi último respiro y hasta el final de las olas. Por siempre tuyo amada mía y futura esposa"