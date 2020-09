El Gobierno reconoció el derecho a posesión de grupos aborígenes que ocupan territorios

En medio del enfrentamiento por las tomas de tierras en distintos lugares de la Argentina, el Estado reconoció este martes la ocupación de ciertos territorios en los que viven diversas comunidades indígenas y publicó la medida en el Boletín Oficial. En las diversas resoluciones, el Gobierno argumenta que estos grupos tienen «derecho a la posesión y propiedad comunitaria» de aquellas tierras que ocupan de forma tradicional y también de los terrenos que resulten «aptos y suficientes para el desarrollo humano».

Siguiendo esa línea, las autoridades afirman que es «absolutamente necesario» delimitar las tierras en las que habitan las comunidades indígenas, a fin de reconocer un derecho que, según sostiene el texto oficial, se encuentra garantizado por la Constitución Nacional en su artículo 75, el cual contempla los derechos de los grupos aborígenes. Además, la publicación subraya que ninguno de los territorios reconocidos por el Estado podrá ser objeto de embargos, gravámenes o ser considerados bienes enajenables o transmisibles.

«No es una cuestión de seguridad»

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se pronunció el lunes acerca del conflicto por la toma de tierras que se llevó a cabo en Villa Mascardi, un lugar de la provincia de Río Negro que se ubica a 35 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche. La funcionaria sostuvo que no se trata de una problemática vinculada con la seguridad. En una entrevista brindada a Radio Con Vos, a relacionó al tema con un problema habitacional al afirmar: «Estamos en un momento en el que la presión y la conflictividad se traduce en toma de tierras en diferentes lugares del país, particularmente en el sur y en el Gran Buenos Aires». «Ahora, ese no es un tema de seguridad, es un tema de déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que paliarlo con soluciones que se anticipen al problema», agregó.

La denuncia de Sabina Frederic

El viernes pasado, Frederic llevó adelante una denuncia contra los vecinos de Villa Mascardi que salieron a manifestarse públicamente en contra de la toma de tierras. La cartera de Seguridad denunció penalmente a los participantes de la protesta por «la posible comisión de delitos» y justificó su accionar al alegar que los individuos podrían haber efectuado acciones delictivas como «instigación a cometer delitos», «apología del crimen» y «asociación ilícita». En el documento presentado, las autoridades precisaron que «dada la peligrosidad y la instigación a cometer delitos por parte de los manifestantes, éstos podrían estar excediéndose del legítimo ejercicio constitucional a manifestarse y expresar ideas u opiniones y podrían configurar la comisión de algunos de los delitos».

El rechazo de la oposición a la denuncia hecha por Frederic

La denuncia llevada cabo por el Ministerio de Seguridad contra los manifestantes de Villa Mascardi generó el repudio de la oposición que salió a cruzar a Frederic a través de las redes sociales. Su antecesora en el cargo y actual líder del PRO, Patricia Bullrich, subrayó mediante su cuenta de Twitter: «Hace meses que ocupan terrenos e incendian casas en Villa Mascardi. Los vecinos le piden al gobierno que los cuide mientras que el Ministerio de Seguridad los acusa de instigación a cometer delitos». «Es una vergüenza que dejen a la gente desamparada de esta manera», remarcó.

Por su parte, Cristian Ritondo, ex funcionario de la cartera de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, apuntó contra la ministra por considerar que la toma de tierras no es una cuestión vinculada con la seguridad. En sus redes sociales, el actual diputado escribió: «¿Cómo puede decir Sabina Frederic que la toma de tierras no es un asunto de seguridad? Las usurpaciones se dan entre armas, incendios y descontrol; si el Estado no toma cartas en el asunto, los vecinos quedan completamente desprotegidos».

La respuesta de Río Negro a Sabina Frederic

El día lunes pasado, la titular de la fiscalía general de Bariloche, Silvia Little, solicitó que la denuncia hecha por Sabina Frederic contra los vecinos de Villa Mascardi sea dejada sin efecto. La fiscal sostuvo que «no corresponde iniciar un proceso penal en orden al hecho denunciado, por lo que deben desestimarse estas actuaciones por inexistencia de delito».

El Gobierno y un cambio de actitud

Asimismo, la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, viajó a Buenos Aires para reunirse en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a fin de buscarle una solución al conflicto que se desató a raíz de la toma de tierras en Villa Mascardi. A través de su cuenta oficial de Twitter, la autoridad rionegrina dio detalles del encuentro y expresó: «En base al diálogo y buscando soluciones en conjunto, nos reunimos hoy con el jefe del Gabinete nacional, Santiago Cafiero, y las ministras de Seguridad y de Justicia, Sabina Frederic y Marcela Losardo, respectivamente, con el objetivo de tratar la ocupación de tierras de origen federal».

Toma de tierras en Villa Mascardi: el inicio del conflicto

El problema por la ocupación de terrenos comenzó en el año 2017 cuando integrantes del grupo autodenominado Lafken Winkul Mapu decidieron ocupar tierras en Villa Mascardi, un lugar que pertenece a la Administración de Parques Nacionales (APN). El 25 de ese mismo mes se desató un enfrentamiento entre la comunidad aborigen y miembros del equipo Albatros de la Prefectura Naval de la zona y en medio de la pelea, Rafael Nahuel, un joven indígena de 27 años, falleció a raíz de una bala disparada por las fuerzas de seguridad.



Con información de www.elintransigente.com