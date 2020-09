Jorge Messi llegó a Barcelona para negociar: “Es difícil que Leo se quede”

La gran novela del mercado de pases está próxima a sumar un capítulo fundamental en su desarrollo. Jorge Messi, padre y agente de Lionel Messi, viajó rumbo a España para iniciar las negociaciones con Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona. ¿El objetivo? consensuar una salida “amistosa”.

El representante busca no perder el tiempo. Luego de aterrizar en la Ciudad Condal, donde lo esperaban un gran número de reporteros, comenzó a poner manos a la obra para intentar destrabar esta situación con el club azulgrana. En declaraciones con Deportes Cuatro, el papá del ’10′ expresó que la continuidad hoy es “difícil” y descartó que haya mantenido algún diálogo con Pep Guardiola, director técnico del Manchester City (hasta hace algunas horas se encontraba de vacaciones en Barcelona).

Las posturas de ambas partes hoy parecen ser antagónicas, ya que la Pulga considera que puede irse gratis de la institución, tras hacer uso de su cláusula (la semana pasada envió la documentación pertinente, notificando al Barcelona su decisión de marcharse en búsqueda de nuevos desafíos). Los mandatarios culé, en cambio, parecen estar firmes en su postura de hacer valer la cláusula de 700 millones, un monto que le es imposible de asumir a cualquier entidad.

La entrevista a Jorge Messi:

Periodista: Jorge, Buenas... ¿Se va a ir Leo del Barça o qué?

Jorge Messi: No sé

Periodista: ¿Cómo lo ves?

Jorge Messi: Difícil

Periodista: ¿Difícil para quedarse?

Jorge Messi: Sí

Periodista: ¿Y el Manchester City es una buena opción?

Jorge Messi: No sé, no hay nada.

Periodista: ¿Hablaste con Pep y le dijo que quizás es mejor quedarse en el Barça?

Jorge Messi: No hablé con Pep

Periodista: ¿No hablasteis con Pep?

Jorge Messi: No, con nadie

Periodista: ¿Y cómo ves el futuro en el Barça?

Jorge Messi: Difícil, difícil



Según informó en su momento ESPN, los Ciudadanos avanzan en una propuesta integral para seducir al argentino y que termine su carrera ligada al holding The City Football Group. El grupo le ofrecería al ’10′ un contrato por las próximas tres temporadas para jugar en Manchester. De esta forma, Messi se pondría la camiseta celeste hasta 2023, para luego irse a disputar otros dos años al New York City, la franquicia que el holding tiene en la Major League Soccer.

El mega contrato, que alcanzaría por todo concepto los 700 millones de euros, invitaría a Leo a retirarse en la MLS de los Estados Unidos con 38 años.

Vale mencionar que Inter expresó públicamente que no está en condiciones económicas de llevar adelante una operación de este estilo. “Ningún entrenador, ningún presidente no querría a Messi en su equipo. Pero la realidad es muy diferente. Nuestra realidad es un mercado de fichajes sensato”, explicó Pedro Ausilio, director deportivo del Nerazzurro. También se mencionó la variable del Paris Saint Germain, pero por una cuestión del Fair Play Financiero todo hace indicar que los franceses no realizarán ningún movimiento por el momento, más allá del deseo de Neymar y Ángei DI María.

Lionel Messi no sería el único futbolista que dejaría la institución catalana. Iván Rakitic acordó su vuelta al Sevilla y el chileno Arturo Vidal estaría próximo a firmar con el Inter de Italia. Luis Suárez, por su parte, es uno de los deseos de Andrea Pirlo para reforzar el centro de la ofensiva de la Juventus.

Fuente: Infobae