”Me están tratando de presunta asesina”: Esmeralda Mitre habló tras la polémica por su hisopado

Esmeralda Mitre habló hace minutos en vivo en el Cantando 2020 sobre la polémica que se generó en torno a su hisopado por el coronavirus, apuntó contra el Gobierno de la Ciudad e indicó que ”le habrían truchado el hisopado”.

”Ese hisopado yo me lo hice porque mi coach había estado con una persona que tuvo COVID, por precaución me lo hice del jueves para el viernes y vine a cantar aquí. No le dije nada a nadie porque lo hice por extrema precaución, no tenía fiebre ni nada”, comenzó Esmeralda Mitre su descargo.

”Si a mi me habrían, claramente lo hicieron, truchado un examen y fuera negativo y mirá si era positivo y estaba acá y contagiaba a todos. A mi me trataron de presunta asesina”, continuó Esmeralda entre lágrimas. ”Yo voy a ir hasta el fondo, estoy acá injuriada por una mentira”, completó.

”Me están tratando de una presunta asesina. No había tenido ningún síntoma de nada. Esto es claramente una mano negra contra mí, contra la productora’‘, señaló Esmeralda. Luego, empezó a agradecer a todas las personas que forman parte del Cantando 2020 por el apoyo brindado.

”La orden que le di a mis abogados es que vayan a fondo contra el Gobierno de la Ciudad. Yo fui la que llamó al Gobierno de la Ciudad. Las disculpas las exijo a mi, yo soy la que está aca tratada como que viene a ‘matar’. No podemos jorobar con esto”, sentenció.

Por último, apuntó directamente contra el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ”El jefe de gobierno salga a decir públicamente, con descaro: ‘nos equivocamos porque el DNI era parecido’. Horacio Rodríguez Larreta ¿de qué me estás hablando?”.