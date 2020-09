Juana Viale le declaró su amor a un reconocido futbolista

Desde que se dedicó a conducir los famosos programas de Mirtha Legrand, Juana Viale sin dudas se ha convertido en una de las figuras del momento en la televisión. Desde sus potentes looks hasta su forma de comunicar se pensamiento, la nieta de la diva de los almuerzos demostró que tiene a quién salir.

En esta oportunidad durante el almuerzo del domingo, Juana reveló el "crush" que tiene por un reconocido futbolista argentino: Carlitos Tévez.

"A Carlitos no lo conozco. Bueno, lo conozco de la comida de Boca, ahí... Tres minutos y medio", contó Juana y aprovechó para confesarle su amor: "Un conquistador, un genio, lo amo a Carlitos".

En ese momento y ante la mirada atenta de sus invitados, Viale reveló que nunca había sido contactada por ningún futbolista para invitarla a salir: "No. Jamás me llamaron, me preguntaron y me invitaron a salir. Tal vez, hubiera aceptado", dijo sin pelos en la lengua.