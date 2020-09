Patricia Bullrich: «Para el oficialismo, la Constitución pareciera no tener valor»

La ex funcionaria opinó sobre el conflicto en la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados continúa generando repercusiones tras la sesión especial. Los miembros del intebloque de Juntos por el Cambio argumentaron que el protocolo de funcionamiento virtual estaba “vencido”. Por este motivo, la decisión de Sergio Massa fue que participen físicamente. En este escenario, Patricia Bullrich compartió su opinión a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

“Es cambiarlas para perjudicar a los 10 millones de ciudadanos que nos votaron”, encabezó la titular del PRO sobre las reglas de la Cámara de Diputados y continuó: “Es desconocerlos”. El posteo adjunta una imagen con más declaraciones. “Hubo un Congreso de la Nación paralelo”, sostuvo tras describir que “es el lugar para sesionar y aprobar nuevas leyes”.

La ex ministra de Seguridad consideró que Sergio Massa “desconoció” a los legisladores de Juntos por el Cambio que estaban “sentados” en el recinto, “mientras habilitaba una discusión virtual”. Seguidamente, apuntó que para el oficialismo la Constitución Nacional “pareciera no tener valor”. No obstante, resaltó que desde su espacio van a “defender” a la sociedad. Su comentario fue publicado este miércoles antes del mediodía.

“No se trata sólo de una ley, sino de defender la institucionalidad”, explicó Patricia Bullrich y agregó: “Para no terminar en una Argentina donde todo vale lo mismo”. De este modo, indicó que se consagra la “impunidad” de un sector político. Por otra parte, describió que el accionar de la Cámara de Diputados convirtió el voto de los ciudadanos en “invisible”. “Es imponer las reglas del príncipe”, finalizó.

Varios legisladores también se expresaron en las redes sociales tras la sesión especial, donde se aprobó la ley de “sostenimiento y reactivación” para el turismo y se otorgó media sanción a un proyecto para modificar el régimen de infracciones y sanciones contra la pesca ilegal. Una importante cantidad de usuarios realizaron comentarios sobre la cuestión que convirtieron en tendencia nacional.

Con información de www.elintransigente.com