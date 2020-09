Jaime Durán Barba aseguró que Rodríguez Larreta tiene «una aprobación descomunal» en las encuestas porque «no hace política»

El consultor Jaime Durán Barba afirmó este miércoles que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tiene una «aprobación descomunal» en las encuestas «porque no hace política». «Los dirigentes políticos en general no están entendiendo lo que está pasando. Hay líderes que no hablaron nunca del empleo y de la angustia de la gente», expresó Durán Barba en diálogo con «Alguien tiene que decirlo», que hoy condujo Fernando Carnota por Radio Rivadavia.

El ecuatoriano indicó que «parecería que el presidente Alberto Fernández no está sintonizando con la gente» y que «perdió poder frente a la vicepresidenta». «Las últimas declaraciones que hizo sobre la Ciudad de Buenos Aires me parecieron una locura», subrayó el consultor político. Y agregó: «Mi angustia no estaría en que Buenos Aires esté bien, sino en que La Matanza está mal».

Según NA, Durán Barba subrayó que “América Latina está al borde del abismo. Hay un humor social terrible en todo el continente. La gente está muy deprimida por lo que vivió. El impacto del Covid no se va a borrar por muchos años», subrayó. Respecto al jefe de Gobierno porteño Durán Barba consideró que tiene «una valoración descomunal en las encuestas» porque «no hace política», sino que «hace gestión, la gente odia la política».

«La gente está deprimida y está furiosa. Cambiaron sus puntos de vista acerca de su entorno», manifestó el ex asesor de Mauricio Macri. En cuanto a la actual situación en América Latina, consideró: «Los líderes políticos no pueden hacer cualquier cosa. La gente es rebelde. Algunas cosas que hace un sector del gobierno tiene el rechazo global de la gente. Esa gente se va a levantar de forma espontánea, no porque la organice Macri ni el PRO».

Con respecto a la crisis económica que atraviesa el país por la pandemia de Covid-19, consideró que la situación se ve “similar” a lo que sucede en Estados Unidos y Brasil, países en los cuales no se tomaron medidas a tiempo: «La gente se ha empoderado y está enojada con todos los líderes. Yo le diría a Alberto Fernández que no tiene que pelearse con la gente», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com