Sergio Berni acusó al “Chino” Navarro por la toma de tierras y el dirigente social le respondió: “Si no va a la Justicia es un charlatán de feria”

“Hay mucha gente de los movimientos sociales, mucha gente del Movimiento Evita, no tengo miedo de lo que digo. Ojalá que la Justicia investigue con la profundidad que lo tiene que hacer y que no pase lo que sucedió con el (Parque) Indoamericano“, expresó esta tarde Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, al ser consultado sobre quién o quiénes están detrás de las tomas de terrenos en el Gran Buenos Aires y el sur del país.

Tras escuchar las declaraciones de Berni en Realidad Aumentada (programa conducido por Jonatan Viale en A24), Fernando “Chino” Navarro, referente del Movimiento Evita y actual secretario de Relaciones Parlamentarias de la Nación, pidió tener derecho a réplica y respondió con el ministro presente en el estudio.

“Si Sergio Berni, a quien aprecio y respeto, actúa como corresponde, tiene que ir mañana a denunciarme a mí y a Emilio Pérsico en la Justicia y aportar las pruebas, ya que él dice que somos los que instigamos las tomas. Y si no lo hace, al mediodía pediré que me investiguen a Emilio y a mi para ver qué responsabilidad tenemos. Es un disparate que un funcionario diga esto, si él sabe algo tiene que denunciarlo. Si no es cómplice, no puede tapar un delito”, dijo Navarro.

“Es un disparate que Pérsico y yo estemos a favor de la toma de tierras. Estamos en desacuerdo. Lo que sí decimos es que si se produce una ocupación, además de defender al titular de la propiedad, se resuelve dialogando y no con una topadora y con la guardia de Gendarmería. La crisis de la pandemia no se resuelve con violencia, la ley se puede cumplir hablando y dialogando”, agregó el referente del Movimiento Evita.

Tras escuchar al dirigente social, Berni le contestó: “La Justicia es la que investiga, nosotros sabemos lo que pasa en la calle. Me alegro profundamente que el Chino Navarro haya cambiado de actitud, la última vez que lo escuché quedé preocupado por lo que decía. Los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y nadie se lo niega. Pero un problema humanitario no se resuelve a través de una toma de terrenos”.

Y continuó: “La necesidad real, palpable, urgente, duele. Pero nunca se puede avanzar sobre el derecho de los demás. Las soluciones ilícitas no solucionan el problema sino que lo agravan. No creo en el peronismo de los planes sociales: creo en el peronismo del trabajo y la producción. En muchos casos los planes sociales se utilizan para gente inocente que sufre la falta de techo, para cometer estos delitos”

Navarro arremetió: “Si el ministro dice que somos responsables tiene que ir a la Justicia. Si no es un charlatán de feria. Si hay organizaciones sociales, puede ser. Si es porque son delincuentes, solidarios. No sé si hay organizaciones sociales. Si las hay, en potencial, es porque son delincuentes o hay un compromiso social. Podemos equivocarnos, seguramente. Pero yo no impulsé ninguna toma. Creo que se fue de boca, espero que se rectifique”.

Navarro también manifestó: “Lo que si voy a seguir diciendo es que el punitivismo, la mano dura, la actitud bravucona, el hacerse el guapo, la topadora, no es para resolver el problema de gente que está desesperada, con hambre, sin trabajo, sin tierra y que aún la vamos a castigar metiéndole palos. Eso no es peronismo, no es ser buen cristiano, no es ser una persona de bien”.

“Hay una necesidad legítima que es la falta habitacional. Una de las cosas que decíamos cuando comenzó la pandemia es que había un delito más desorganizado. Uno de los pocos delitos organizados son los de las tomas de tierras. Detrás aparecen abogados, contadores, barrabravas. Utilizan su desesperación de necesitar un techo. Los dejan muriéndose de frío en cuatro paredes de nylon. Cuando la Justicia abandona la desocupación son desocupados ellos mismos”, indicó Berni, quien en las últimas horas se diferenció de los dichos de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien sostuvo que “la toma de terrenos no es un tema de Seguridad”.

“Se pueden quedar tranquilos, que para su gobernador (Axel Kicillof) y su ministro los derechos sagrados inviolables son el derecho a la libertad, el derecho a la salud y el derecho a la propiedad privada”, declaró Berni, quien además buscó despejar dudas en torno al pensamiento de Kicillof, quien había evitado definiciones contundentes sobre la cuestión: “Él me dio instrucciones muy claras en defensa de los intereses de los bonaerense, y el que pone un pie en un terreno que tiene dueño, va preso”.

“La ley es muy clara: la toma de tierras es un delito y como tal tenemos que garantizar a los bonaerenses el pleno derecho a la propiedad privada. Las directivas del gobernador son claras: defender los intereses de los ciudadanos bonaerenses honestos”, insistió Berni.

