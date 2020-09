Capriles toma la iniciativa en la oposición y llama a participar en las elecciones parlamentarias en Venezuela

Henrique Capriles Radonski está dispuesto a participar en las elecciones parlamentarias de Venezuela previstas para el 6 de diciembre. Después de días de haber hecho serios señalamientos a la oposición que aglutina Juan Guaidó, que plantea la abstención, el dos veces excandidato presidencial llamó a participar en los comicios y ha invitado a los ciudadanos a movilizarse en ese sentido. En una transmisión por redes sociales, Capriles ha vuelto a señalar errores de liderazgo de Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países. “La oposición se ha vuelto demasiado predecible para Maduro”, señaló. Abrir camino con la cita electoral es su estrategia, planteada, asegura, desde el realismo. “Se agotó lo que había, la agenda que se había presentado no dio resultado. Hay que abrir camino”, recalcó Capriles.



El líder hizo duros señalamientos al “Gobierno de Internet” en que ha derivado, según su lectura, el interinato de Guaidó y del que forman parte compañeros de su partido Primero Justicia, como Julio Borges y Miguel Pizarro, ambos en el exilio. También cuestionó la falta de transparencia y explicaciones sobre dos de las operaciones más controvertidas de la oposición en el último año como lo han sido la fallida insurrección militar del 30 de abril de 2019 y la reciente incursión con mercenarios de la operación Gedeón. “Hay una desconexión mayor entre la clase política y el pueblo en la calle. La gente no se expresa mal solamente del régimen, se expresa mal también de nosotros en la oposición”, dijo.

Capriles comparó la elección legislativa con una rendija. “Este no es un régimen democrático, pero si deja una rendijita tenemos que meter la mano, para luego meter el pie”, señaló. “En la medida que la gente es más pobre lo único que le va a quedando es el voto y lo que los políticos debemos hacer es pelear para que existan las condiciones para ejercer ese derecho. Es lo menos que podemos hacer”. Celebró además que el Gobierno de Nicolás Maduro, a través de una carta del canciller Jorge Arreaza, invitara a formalmente a la Unión Europea y a la Organización de Naciones Unidas a una misión de observación electoral. “Desde 2006 no hacía esto. Ojalá acepten y den los tiempos”, dijo y agregó: “Y esto no es legitimar. Nadie está diciendo que vamos a resolver la crisis política y social con las elecciones, lo que yo digo que es si no luchamos nos vamos a arrepentir”.

La oposición enfrenta esta coyuntura fracturada en cuatro grupos. El que reúne a 27 organizaciones que respaldan la abstención en los comicios, como propone Guaidó; el de los llamados alacranes, que representan a partidos minoritarios que han pactado con Maduro; el de María Corina Machado, que se ha quedado sola en la estrategia de una intervención extranjera; y el cuarto, que ahora lidera Capriles y que en las últimas horas ha insuflado optimismo en un amplio sector de la oposición.

El político no dijo si postulará formalmente a través de La Fuerza del Cambio, una tarjeta que creó en 2012 para captar el voto de los independientes en la última contienda contra Hugo Chávez y que no ha sido inhabilitada judicialmente, como ha pasado con otros partidos y organizaciones. “No vamos a dejar a la gente sin opción, que tengan que elegir entre alacranes o Maduro, o entre opositores vestidos por Maduro y Maduro. Vamos a apoyar mujeres y hombres que quieran abrir camino”, dijo. ”No le vamos a regalar a la Asamblea Nacional a Maduro. Convoco a la gente a movilizarse”.

El Consejo Nacional Electoral ha extendido en dos oportunidades el plazo para la inscripción de candidatos a diputados y el último vence este viernes. También ha modificado las reglas del juego aumentando el número de cargos a escoger, dando más peso a la representación por lista que a la nominal y ha suprimido el voto directo de los indígenas. Capriles ha dicho que mejorar las condiciones es parte de la lucha que emprenderá, pero insistió en que los comicios deberán celebrarse solo si la pandemia lo permite.

Capriles negó que las medidas de casa por cárcel al diputado Juan Requesens y los indultos a 110 perseguidos y presos políticos sean parte de una negociación electoral, aunque se produzcan en este contexto. “Juan no fue liberado a cambio de nada, no fue un trueque”, dijo. “Creo en la unión, abro camino, soy constructor. Y no entiendo cómo puede haber tanta miseria en algunas personas para decirle a alguien que está en la cárcel que no salga”.

