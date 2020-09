Perotti quiere ir para atrás

"Estamos hoy en un momento difícil", advirtió este jueves el gobernador Perotti en clara alusión a la situación que atraviesa Santa Fe por la pandemia. El mandatario habló en el acto por el Día de la Industria en la sede que la Unión Industrial tiene en esta capital.

El titular de Casa Gris hizo referencia a la situación epidemiológica en momentos en los cuales se analizan nuevas medidas restrictivas y hasta un retroceso de fase.





Adelantó que en las zonas donde hay circulación comunitaria (como por ejemplo el Departamento La Capital) es donde "tenemos que redoblar esfuerzos en los cuidados, pero fundamentalmente es una etapa donde tenemos que cuidar a los que nos cuidan".



"Se ha podido ganar un tiempo valiosísimo, para mejorar la infraestructura, el equipamiento, para ganar en capacitación y formación del personal sanitario; para crecer en las camas críticas. Hoy tenemos más camas, mas respiradores, que personal para poder atenderlo. Es allí donde tenemos que estar teniendo el cuidado de quienes nos cuidan", añadió.

Comentó que existe un compromiso del gobierno "con la producción y con el trabajo", y agregó: "Dijimos que queríamos tener el mayor nivel de actividad, con el menor movimiento de gente. Que íbamos a tener momento en los que podíamos ir a aperturas y momentos en los que quizás teníamos que resguardarnos. Esto va a ser un ir y venir. Esto es o lo que está pasando no en Santa Fe, no en la Argentina, es lo que está pasando en el mundo".



"Habíamos dicho desde el inicio que nos teníamos que preparar para cuando los fríos juntaran a las enfermedades respiratorias propias de la época con el crecimiento y desarrollo del Covid. Esa etapa se está dando, la estamos teniendo en el territorio de la provincia. Ya no queda un departamento sin haber tenido alguna instancia de contagio", describió.

Afirmó que en Santa Fe "ya no hablamos de pospandemia", y apuntó: "Nosotros preferimos hablar de cómo vamos trabajando en pandemia. Ese desafío de saber cómo convivir, cómo no paralizarnos frente a la pandemia pero cómo cuidar a nuestra gente". Advritió que las camas deben estar disponibles no solamente para pacientes con Covid-19, sino también para los que sufren de otras patologías o padecieron algún accidente.

Fuente: Uno Santa Fe