"Perotti debe volver todo a fase 1"

El ex ministro de salud de la provincia de Santa Fe, Miguel Ángel Cappiello le recomendó al gobernador Omar Perotti el retroceso a fase 1 de la cuarentena. "Es lo que haríamos nosotros ante una situación similar", dijo el ex senador por Rosario.

"Acá hay que tomar medidas para tratar de disminuir no solo la circulación viral, sino esta curva de contagios que es lineal y para arriba, sobre todo en el departamento Rosario pero también en la provincia de Santa Fe", graficó.

"Yo le dije al gobernador que me parecía que había que tomar medidas muy duras, que no le va a gustar a la ciudadanía pero que teníamos que retroceder de fase. Yo lo proponía, como otros, volver a fase 1; un aislamiento muy estricto para tratar de ver si en diez o 15 días, podemos trabajar fuertemente para evitar el colapso de la capacidad instalada de salud, el estrés que están viviendo los trabajadores de la salud y también ver si disminuimos esta circulación y bajamos el contagio.

Quien estuvo al frente de la cartera sanitaria de la provincia en la gestión de Hermes Binner, aclaró en declaraciones a Radio 2 de Rosario: "Son opiniones que uno tiene de leer, de estudiar; de escuchar. Hay mucha gente que opina esto, otra que opina que habría que ir a fase tres, uno solo dijo que no había que retroceder de fase".

Reconoció que el gobernador está en una incrucijada "porque la mayoría de los hablamos dijimos de retroceder para cuidarnos". Admitió que quien tiene la "responsabilidad de tomar la decisión es el tipo mas odiado después, el más insultado, en este caso es el gobernador".

Y continuó: "El gobernador escucha todas nuestras opiniones que son honestas y son lo que haríamos. Aquí no hay ningún juego político, acá está en juego la salud de los ciudadanos y eso nosotros queremos proteger".

Consultado sobre el cansancio que existe en la sociedad con relación a las medidas restrictivas, opinó: "También se lo dijimos. Hay un hartazgo social importante, ese hartazgo hace que no se cumplan las medidas. Pero no tenemos otra alternativa. Si no nos cuidamos y no cumplimos con lo que tenemos que hacer para cuidarnos la responsabilidad es nuestra. Es social, es de cada uno, pero alguien tiene que tomar una decisión para darnos alguna garantía de seguridad.

