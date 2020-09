Desde el piso, Luisana Lopilato posó con un look bien ochentoso

En su cuenta de Instagram, Luisana Lopilato publicó una foto sonriente con un look retro y dejó sin palabras a sus seguidores.

Al igual que muchos otros famosos, Luisana Lopilato aprovechó para compartir contenido en su cuenta de Instagram y comunicarse con sus seguidores. La actriz se mostró con un look bien retro y deslumbró a todos.

Durante los últimos meses, los famosos usaron el tiempo para mostrarse más que nunca en sus redes. Tanto gente del mundo del espectáculo como influencers aumentaron la frecuencia de los posteos y compartieron momentos con quienes los siguen.

Por supuesto, Luisana Lopilato no fue la excepción y se mostró con una divertida foto, en la que propuso una consigna. La actriz subió una foto en la que se la puede ver sentada en el piso con un look muy de los ’80 y con muchos globos de distintos colores detrás de ella.

En el pie de la publicación, Luisana escribió: “Con este look 80s y escuchando ‘Girls just wanna have fun’ de fondo, y a ustedes, ¿la música de qué época les gusta?”. Además de prenderse en el juego, sus seguidores quedaron deslumbrados por la foto de la actriz. Esto se notó en los likes y comentarios de la publicación.