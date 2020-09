Castellano dijo que Rafaela no retrocede, pero que "el Estado solo no puede"

El Gobernador Omar Perotti convocó este viernes a una reunión vía Zoom, en la que participaron intendentes, presidentes comunales, senadores y diputados provinciales. Además, contó con la presencia del Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. El motivo del encuentro fue la preocupante situación sanitaria en la provincia de Santa Fe y la velocidad con la cual viene ascendiendo la curva de contagios.

Como se realiza habitualmente en estas reuniones virtuales, las distintas autoridades expusieron las particularidades de cada localidad a la que representan y se ponen al tanto de la realidad provincial en su conjunto. “El gobernador ha tomado una decisión basada en la abrupta escalada de contagios en los grandes conglomerados que tiene la provincia y sus áreas metropolitanas. Y ha escuchado el pedido de los intendentes que aún no estamos en una situación tan compleja, a pesar de que también tenemos un ascenso en los contagios, para que vayamos evaluando diariamente cómo va siendo la evolución de los casos”; explicó el intendente Luis Castellano, finalizada la videoconferencia.

El impacto en la economía por lo que puede representar un retroceso de fase, fue una de las temáticas abordadas. Al respecto, Castellano indicó: “Es una enorme responsabilidad para nosotros porque sabemos que si en Rafaela y en la región comenzamos a tener circulación comunitaria, también vamos a tener que retroceder de fase. Y eso tenemos que evitarlo entre todos. Y digo entre todos porque no alcanza con los controles del Estado. Esto es una responsabilidad en que todos debemos respetar los protocolos, cumplir las normas y tratar de cuidar lo que hemos conseguido. Es la hora de la verdad. Es el momento. Ésta es la situación más importante que hemos tenido desde el comienzo de la pandemia. Es ahora donde necesitamos poner todo para no retroceder de fase”.

Por otro lado, remarcó que “vamos a seguir intensificándolos en los lugares donde sabemos que mayores posibilidades de contagio puede haber: fiestas clandestinas, bares donde no se respeten los protocolos, espacios públicos para que la gente circule y no se quede en rondas chicas con peligrosidad de contagio”.

Tal como se viene repitiendo desde el comienzo de la pandemia, Castellano recordó que “nadie se salva solo. El Estado solo no puede. Todos tenemos que poner lo nuestro en función de preservar todo el sistema de salud, para que tenga capacidad de atención a los contagiados y fundamentalmente, no retroceder en la economía”.

En cuanto al malestar de la ciudadanía por no poder retornar a su vida cotidiana, el intendente mencionó: “Creo que todos estamos en una situación de cansancio, de agotamiento. Es extenso lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo, pero también tenemos que saber que en Rafaela estamos con el 80 por ciento de las actividades en marcha. Y eso es lo que tenemos que proteger”.

Por último, alentó a la población a no claudicar en los esfuerzos para hacer frente a esta pandemia y salir lo más ilesos posible: “No tenemos que bajar la guardia. Respetar el esquema de protocolos, de distanciamiento, de lavado de manos. Estamos con el equipo de salud con un compromiso tremendo a través del trabajo en los barrios, hisopando, trabajando en los procesos de aislamiento, controlando a la gente. Ahí es donde cada uno tiene que poner su parte fundamental. Creo que si todos ponemos lo nuestro, podremos transitar esta segunda ola muy fuerte de contagios, de la mejor manera posible y no retroceder de fase”.