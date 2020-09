¿Y si se hace cargo de algo Don Luis?

"El Estado no puede solo", dijo el intendente como si su administración estuviera exenta de responsabilidad en este rebrote de contagios en Rafaela

El Estado solo no puede. Todos tenemos que poner lo nuestro en función de preservar todo el sistema de salud, para que tenga capacidad de atención a los contagiados y fundamentalmente, no retroceder en la economía”

Luis Castellano y Omar Perotti tienen una característica en común dominante y es la capacidad de no reconocer sus propios errores y por el contrario, tranferirlos a la sociedad en su conjunto.

El rebrote de casos en Rafaela, si somos absolutamente estrictos, tiene al Estado municipal, es decir a Luis Castellano como su responsable principal.

Nos cansamos ya de decir que el virus entro por la Ruta 34 y no renació de "la nada" en la ciudad, eso es evidente e incontrastable.

Quienes tienen la responsabilidad absoluta del control en los ingresos a la ciudad, son las autoridades, no los ciudadanos comunes.

Es evidente que se falló en los controles y esa es la responsabilidad que Castellano no puede eludir. Es fácil decir que el Estado solo no puede, que la reuniones sociales, que las fiestas clandestinas, que los canteros, que los gimnasios y ciento de argumentos más. Lo concreto es que cuando se quiso distraer la opinión y culpar a otros, nada pasó. El virus entro por los ingresos a la ciudad y por que no se controló como es debido.

Es muy llamativo, y ya lo dijimos en innumerables oportunidades, que todo esto comenzó luego de que policías federales ingresaran a la ciudad sin que nadie pueda demostrar que a los mismos se les practicaron los hisopados correspondientes, por lo que las dudas al respecto son muchas.

Castellano debe asumir las responsabilidades y no trasladarlas, ya que de esa manera se transita por un camino incierto y eso perjudica y mucho, principalmente por que de esa manera resulta muy difícil actuar con certeza, siempre se trabaja sobre supuestos por que en realidad se esconde la verdad.

Seguramente que en las actuales circunstancias todos tenemos que asumir roles mucho más importantes y extremar los cuidados, pero no por ello hay que dejar de señalar a los verdaderos responsables, a los que poco y nada hicieron cuando era el momento adecuado y a los que siempre pusieron por delante sus intereses personales.

Castellano no asume sus responsabilidades, es una constante en su gobierno, solo que en esta oportunidad los perjuicios son mucho más graves.

Hágase cargo de sus errores señor intendente, deje de responsabilizar al resto de la sociedad de sus incapacidades. Quizá este sea el momento en donde como se dice popularmente, "en las cancha se ven los pingos", por los resultados, hace tiempo que usted se "mancó" .