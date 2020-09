Juan Grabois apuntó contra el Gobierno: “la toma de tierras no es delito”

El dirigente, Juan Grabois, justificó la toma de tierras y criticó al kirchnerismo alegando que las familias que cometieron esos hechos “son víctimas, no culpables”: «usurpar es ingresar en un inmueble con clandestinidad, violencia o abuso de confianza. Si hay un pastizal abandonado, sin alambrar, y la gente entra, les guste o no señores, no hay delito» expresó el líder del Frente Patria Grande.

Grabois, a través de su cuenta de Facebook aseguró que “la toma de tierras no es delito”, dado el creciente temor por las tomas de terrenos en todo el país, y en especial en el Gran Buenos Aires. A su vez, afirmó que: “todo el sistema político, incluidos varios dirigentes del espacio político al que todavía pertenezco, se han apresurado a decir que las ocupaciones de tierra son delito”.

En un comunicado denominado “Odio las tomas”, expresó: «me indigna hasta las tripas ver hombres y mujeres comprometidos con la justicia social ceder tan fácil en una cuestión ética crucial del pensamiento humanista y popular: nunca se debe responsabilizar a los excluidos de sus propios padecimientos. Nunca se debe criminalizar una demanda social”.

“Nuestra posición es clara y la decimos a cara descubierta: toda familia que se mete en un terreno lo hace por necesidad. No hay ninguna otra explicación. Esas familias son víctimas, no culpables. Llamarlos delincuentes es una bajeza moral y una claudicación ideológica. La tierra debería estar gratuitamente al alcance de todo el que la necesite. Es un bien de la naturaleza, no debería ser una mercancía. Nadie debería pagar para tener un lugar donde dormir”, opinó en otro tramo, y afirmó que “ocupar no es usurpar” aseguró en redes sociales.

Asimismo, Grabois defendió su pensamiento justificando que «usurpar» es ingresar clandestinamente a un inmueble, pero que en este caso no hay un delito al ser terrenos abandonados: “la lógica más elemental indica que si el Estado no garantiza un terreno para cada familia las tomas seguirán produciéndose. Es un hecho. Va a suceder”, concluyó.

