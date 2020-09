Patricia Bullrich, contra Alberto Fernández: “Volvió a poner al delincuente como víctima de la sociedad”

La ex ministra de Seguridad apuntó contra el mandatario tras su mensaje sobre la inseguridad.

El presidente Alberto Fernández participó este viernes de un acto en el Conurbano bonaerense en donde junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció la inversión de más de $37.000 millones para el equipamiento de las fuerzas policiales. En dicho contexto, el jefe de Estado señaló que “muchas veces el que delinque lo hace porque no encuentra una alternativa mejor”. Al escucharlo, Patricia Bullrich apuntó contra Fernández.

“Presidente, tenía su oportunidad para transmitir firmeza y seguridad, y volvió a poner al delincuente como víctima de la sociedad”, comenzó el mensaje de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Las palabras del presidente no pasaron desapercibidas y la anterior responsable de la cartera de Seguridad señaló que no se debe “poner al delincuente como víctima de la sociedad”. El mismo mensaje que expresó cuando un jubilado de Quilmes mató a un ladrón.

Luego arremetió en contra de la inversión destinada para la seguridad en el Conurbano. “Puede comprar muchas cámaras, llenar de policías las calles, pero cuando falla la decisión política, todo eso carece de sentido”, concluyó Bullrich desde su cuenta personal de Twitter. Varios seguidores de la exministra acompañaron sus palabras y resaltaron el aumento de los hechos delictivos en los últimos meses.

Horas previas la referente del PRO apuntó contra el kirchnerismo en relación a la situación del país en la que asumió Mauricio Macri. “Recibimos un país sin estadísticas oficiales. Las reconstruimos, las validamos internacionalmente, y llevamos la tasa de homicidios a la más baja desde el año 2000. No se necesita apelar a la magia ni arrancar de cero, sino tener decisión política para darle seguridad a la sociedad”, completó Bullrich en las redes.

Inversión en seguridad

Junto a Sabina Frederic y a Axel Kicillof, el presidente de la Nación anunció la inversión en seguridad tanto para equipamiento como para el aumento de la cantidad de oficiales. “Este Programa prevé una inversión del Estado nacional de $37.700 millones que se destinarán a equipamiento, móviles policiales, infraestructura, tecnología e incorporación y capacitación de 10 mil nuevos agentes”, explicó Alberto Fernández.



