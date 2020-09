Alfredo Cornejo: “Cuando necesitamos acuerdos, Cristina Kirchner promueve más grieta”

Continúa la discusión entre Alfredo Cornejo y Cristina Kirchner. En las últimas horas, el diputado nacional por la provincia de Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical apuntó contra la presidenta de la Cámara de Senadores, Cristina Kirchner. Por medio de sus redes sociales Cornejo señaló que la expresidenta de los argentinos “promueve más la grieta”. Anteriormente, Cristina también le había dedicado un mensaje.

“El kirchnerismo avanzó unilateralmente en el traslado de tres jueces en el Senado”, comenzó el discurso de Cornejo por medio de su cuenta personal de Twitter con una dura acusación contra el oficialismo. Luego apuntó específicamente contra la viseprecidenta de la Nación: “Cuando necesitamos acuerdos, Cristina Kirchner promueve más grieta”. Nuevamente, la grieta y la división aparecen en escena.

“A la inquisición a los opositores se le suma la de los miembros del Poder Judicial. Así será difícil encontrar una salida entre todos”, concluyó Alfredo Cornejo. Días atrás, Cristina Kirchner también le dedicó un mensaje al presidente de la UCR. Al principio criticó el accionar de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y luego apuntó contra el diputado nacional.

Mensaje de Cristina Kirchner



“Parece que no solamente Rodríguez Larreta dice una cosa pero hace otra. Lo acompaña otro entusiasta militante del “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”: Alfredo Cornejo, Diputado Nacional, Presidente de la UCR y ex gobernador de la Provincia de Mendoza…”, expresó la presidenta del Senado en su cuenta de Twitter. Además de difundir una serie de acusaciones sobre lo que ocurre en la provincia.

También Cristina Kirchner advirtió: “¡En esa provincia el Poder Legislativo está reformando la constitución por vía remota! ¡Si! No quieren debatir en el Congreso Nacional pero en su provincia reforman la Constitución por zoom”. Antes de concluir, la vicepresidenta de la Nación compartió una serie de mensajes de la senadora provincial mendocina, Natalia Vicencio, que demuestra su afirmación.

Con información de www.elintransigente.com