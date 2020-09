Antonela Roccuzzo reapareció en redes sociales luego del escándalo con Messi

Luego tres semanas donde la polémica envolvió a Lionel Messi y su familia, Antonela Rocuzzo reapareció en sus redes sociales. La mujer del futbolista, le dedicó sentidas palabras a Elena Gadea, en el día de su cumpleaños.

Elena, es la esposa de Sergio Busquets, otro de los jugadores señalados luego de la derrota del Barcelona contra el Bayern Munich. Además, el nuevo técnico del equipo (Ronald Koeman) reafirmó su participación dentro del equipo blaugrana.

Recordemos que después de la carta documento enviada por el astro argentino al presidente del Fútbol Club Barcelona (Josep Maria Bartomeu), para notificarle su intención de abandonar el club, Antonella no había publicado en sus redes. Sin embargo, esta vez utilizó sos historias de Instagram para comunicarse con sus seguidores.

“Feliz cumple amiga. Te quiero y te deseo siempre lo mejor”·, escribió la morocha en posteo que quedó eliminada luego de 24 horas. La imagen, mostraba cuatro fotos de Gadea y Rocuzzo juntas en varios momentos de su vida.

Más allá de las idas y vueltas, la familia Messi-Rocuzzo seguirá instalada por un año más en la ciudad de Barcelona. La primera decisión del “10” argentino representó un duro golpe para todos ellos pero nos les quedó otra opción que respetar el contrato de Lionel.

“Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Esto que pasó me sirvió para reconocer a mucha gente falsa que tenía en otra consideración. Me dolió cuando se puso en duda mi amor por este club. Por más que me vaya o me quede, mi amor por el Barça no va a cambiar nunca”, explicó Messi en la única entrevista que brindó esta semana.