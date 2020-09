¿Por qué renunció la Dra Infeld?

La renuncia de la Dra. María Elena Infeld a la dirección del Hospital Jaime Ferré fue confirmada en primera persona por la profesional de la salud, que hoy se encuentra con una licencia hasta el próximo martes y presentó la renuncia a su cargo al frente del nosocomio. Los motivos se deben, fundamentalmente, a la presión de los gremios, a una sobresaturación laboral y cuestiones internas con el personal.

Asimismo la coordinadora de la Región de Salud, Eter Senn, también validó la información y dijo que “no son tiempos para hacer juicios de valor sino para trabajar y respetar las decisiones”. A su vez dijo que al frente de la conducción del efector de salud pública se encuentra su subdirector, el Dr. Diego Lanzotti.

Por otra parte, en las últimas horas se conoció algunos inconvenientes que existen en el hospital con los gremios por reclamos en función de la actual situación sanitaria.

Al ser consultada al respecto sobre este tema, la delegada de ATE en Rafaela, Silvia Delonghi, explicó que “hoy hay falta de personal, no se cubren los cargos de la gente que está con licencia por diversos motivos, hay agotamiento en el personal y los insumos que se usan son de mala calidad”. Y agregó: “la gente está cansada de todo el manoseo y no hay respuestas”.

Este lunes se hizo un reclamo gremial que en realidad tiene que ver con reclamos antiguos, referidos en algunos casos a completar los planteles básicos, temas salariales, además relacionado a lo que implica que por distintas situaciones el personal afectado a salud deba cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Ese ausentismo imprevisto lleva a que se complejice la situación de los planteles de salud; en estos momentos están faltando enfermeras y la gente que quisiera venir a prestar servicios y es de otras localidades no puede viajar porque no hay transporte”, manifestó personal del hospital.







Dra Infeld, ayer presentó la renuncia

Fuente: La Opinión