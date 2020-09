Antonela Roccuzzo y la más tierna foto de sus hijos a pura risa: “Bebés míos”

Los últimos días no fueron fáciles para Messi y Antonela Roccuzzo, tras que se filtrara la decisión del jugador de dejar el Barcelona tras jugar 20 años ahí. En ese momento, comenzó una serie de rumores e idas y vueltas de negociaciones, hasta que el argentino decidió quedarse en el club, tras no llegar a un acuerdo por la cláusula del contrato.

Lo cierto es que tras aquellos días y con la confirmación que el jugador se queda, la familia volvió a hacer posteos en las redes sociales. Fue Antonela Roccuzzo quien ahora decidió compartir una foto de sus tres hijos, en los que se ve a los pequeños abrazados y riéndose.

“Bebes míos”, escribió la esposa de Lionel Messi y anteriormente el jugador también compartió una foto de sus tres hijos, ambos dejando en claro que ellos son lo importante en estos momentos.

Lo cierto es que estas publicaciones llegaron luego que el jugador argentino diera una entrevista al medio Goals, en el que confirmó su decisión pero también contó cómo le comunicó a su familia que quería dejar de jugar en el club, causando gran sorpresa siendo que Messi es muy resguardado con las cuestiones personales.

“Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio. Mateo aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte”, contó el jugador.

“Thiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que ir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía ‘no nos vayamos’, repito que fue duro, la verdad. Era entendible. Me pasó a mí. Es muy difícil tomar una decisión”, indicó.