Faltan médicos en Santa Fe

"El sistema está equipado pero si el recurso humano cae, el equipo y las camas solas no se pueden atender"

En estos últimos días desde el sector de salud están haciendo un llamado a la población para que respeten la medidas de prevención y que no estén circulando si no es necesario teniendo en cuenta que la curva de contagio de Covid-19 en la provincia viene en ascenso. El fin de semana, el director del Hospital Cullen Juan Pablo Poletti hizo referencia a la situación: "Si no tomamos una medida ahora, en 14 días podemos tener serios problemas de camas".

Hoy fue el turno del director del Hospital Iturraspe, Francisco Villano, quien solicitó que la gente tenga en cuenta las recomendaciones que se les pide en lo que refiere a cuidados por la pandemia del coronavirus. "El sistema de salud está equipado, pero cuando el recurso humano –lo más costoso y valioso–, y que debemos cuidar hoy en día, empiece a caer, con las camas solas y los aparatos solos, los pacientes no se podrán atender y entraremos en crisis", afirmó.

"En medicina siempre hablamos de prevención y el costo de prevenir es infinitamente menor al costo de la atención de una patología o enfermedad. Por eso insistimos en el tema del distanciamiento, de usar el barbijo, no realizar reuniones afectivas y así lograr que la operatividad del sistema de salud se puedo manejar de manera fluida. En cambio, cuando vemos a la gente incumplir con las normas a uno le da bronca, porque sabemos que la comunidad de la salud y del área de seguridad hace más de cinco meses que viene trabajando al límite durante la pandemia mientras varias personas no toman conciencia", aseguró Villano.

Por otro lado remarcó: "El grito del personal de salud es para que la gente respete las indicaciones. Les estamos diciendo ayúdennos porque son ustedes lo que necesitan de nosotros y nosotros necesitamos de ustedes también para luego poder dar la respuesta necesaria".





Camas en terapia

En lo que refiere a las atenciones, el Iturraspe, al igual que el Cullen son los nosocomios de referencia para tratar a pacientes con Covid-19 y no solo de nuestra ciudad y región, sino también del centro norte provincial.

Actualmente en el Iturraspe se encuentran internadas 17 personas con Covid-19 de las cuales siete están en la terapia y diez en el piso. "Podemos decir que no estamos sobrepasados con respecto a la atención de pacientes con coronavirus, sino que estamos en una capacidad operativa de entre el 50 o 55 por ciento ya que día a día la situación varía: algunos pacientes se van de alta y otros nuevos ingresan" aseguró Villano.

En cuanto a camas disponibles dijo: "En la terapia tenemos aún disponibles 10 de las 20 y en el sector de piso, como este hospital tiene la característica de ser modular, cada una de las habitaciones tiene dos camas además de un bloque asignado que lo utilizamos de acuerdo a las necesidades que tenemos. El bloque D que es el de internación clínica de adultos hoy tiene 10 camas ocupadas con pacientes Covid-19 pero se puede ampliar hasta 20 o 30 de acuerdo a cómo se movilizan aquellos pacientes no Covid-19 a otros sectores en donde hay camas disponibles".

"La capacidad de camas tiene que ver con dos factores: la reprogramación de cirugía, ya que solo se atienden las que son de emergencia o urgencia y la de pacientes oncológicos. Lo otro se relaciona a las enfermedades respiratorias propias de la época: gripe o neumonías, que fueron muy pocas debido al aislamiento y las medidas adoptadas durante el comienzo de la pandemia".

Por último resaltó la red de trabajo que llevan adelante los nosocomios públicos: "Nosotros estamos en permanente contacto con el Hospital Cullen y podemos derivar de uno a otro a pacientes ya sea para atención Covid-19 o por algún tipo de patología o una urgencia, dependiendo la capacidad operativa con la que contemos en ese momento. Pero también recibimos derivaciones de hospitales que son cabeceras en el interior de la provincia como Rafaela, Reconquista o San Javier. Es decir que hay una comunicación permanente para la derivación de pacientes, principalmente con Covid-19".

Fuente: Uno Santa Fe