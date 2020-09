Néstor Rossi dijo que en materia de salud Perotti no hozo nada

Todavía vuelan las esquirlas de la "bomba" que significó la renuncia de la Dra. María Elena Infeld a la dirección del Hospital Dr. Jaime Ferré.

Es un secreto a voces que la responsabilidad mayor de la profesional saliente pudo haber sido su pertenencia y sentido orgánico al oficialismo. Que la olvidó en el frente de batalla con el fuego enemigo destruyéndola.

La metáfora puede incluir como fuego enemigo a la omnipresente pandemia, pero también a los profesionales de la salud, que sindicalizados o no reclaman legítimamente.

Néstor Rossi es referente del gremio AMRA y en un dialogo con Radio ADN, fustigó al gobernador Perotti por la tardía observación de la falta de recurso humano para afrontar la pandemia.

"Un rafaelino se dio cuenta que ampliamos la cantidad de camas, ampliamos la cantidad de respiradores.....ahhhh!!!! pero no tenemos tanto recurso humano!!!!. Las iniciales de esa persona es O. A. P. que ocupa un gran cargo en la Provincia.

Entonces darte cuenta ahora, cuando ya te pasó 6 meses de esta historia nos llama la atención y nos preocupa. Omar Ángel se dio cuenta y dijo eso", señaló Rossi que siguió achacando al ex intendente rafaelino, no con poca dosis de ironía. "El profesional no se forma de la noche a la mañana.

Un terapista no se forma de la noche a la mañana. Vos no vas a la góndola de un supermercado y decís, me voy a llevar este terapista porque es flaquito y con pelo oscuro; me voy a llevar este gordito con barba que tiene ojos verdes". Justamente, la falta de terapistas e intensivistas fue el reclamo que AMRA le planteó hace solo unos días a la por entonces Directora del Hospital Dr. Jaime Ferré, María Elena Infeld.

La médica había desestimado esa consideración, quitándole verosimilitud. Ese reclamo, sumado a otros que se produjeron en las últimas jornadas terminaron precipitando la salida de la profesional. Nuestro entrevistado alude a esa cuestión también. "Un director de un hospital o de un SAMCO no es por concurso, es político.

Si vos estás en esa línea, vos decidiste hacer eso, entonces tenés que hacerlo. Y si no lo sabés manejar porque sos inepto, no tenés la capacidad correcta, te sobrepasó, es bueno darse cuenta que a veces tenés que dar un paso al costado para que pase otro que sabe un poquito más.

En este caso creo que hubo un error .O no era la persona capaz, o tenía una soberbia importante para decir esto lo voy a manejar de esta forma y terminó renunciando. La sobrepasó. Y no la sobrepasó por lo que AMRA dijo, que era cierto.

La sobrepasó por un montón de cosas. No estaba capacitada para ese cargo". El sindicalista de los profesionales de la salud también habló de cuestiones salariales atrasadas. "Del 10 de diciembre que asumió el gobierno no hemos tenido ningún incremento laboral y hemos tenido un esfuerzo sobrehumano", planteó Néstor Rossi, Prosecretario de AMRA,

