Con Perotti, un médico gana por hora, menos que lo que sale un café: $68

Desde los últimos días de febrero y los primeros de marzo de este año, cuando en la Argentina se empezó a hablar de la llegada de la pandemia del Covid-19, los sistemas de salud públicos empezaron a prepararse. Los trabajadores y los profesionales de la salud llevan más de seis meses trabajando bajo diferentes presiones que van cambiando con los distintos momentos de la pandemia.



Hoy, en la provincia de Santa Fe, están enfrentando el momento de mayor crecimiento de casos y como en la mayoría del país están pidiendo compromiso a la población para que haya un autocuidado que reduzca la tasa de contagios y eso evite una saturación del sistema.

Fernanda Boriotti, secretaria general del Sindicato de Profesionales de la Salud (Siprus) de Santa Fe y presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) dijo cuánto ganan esos trabajadores que están en la trinchera, listos para enfrentarse a un virus al que recién se lo empieza a conocer y para el que todavía no hay vacuna ni un tratamiento que garantice la cura del paciente.



Cuánto ganan en la provincia de Santa Fe, los profesionales que están en guardias externas de los hospitales de tercer nivel (alta complejidad), que son los hospitales nodales –Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto– más el Iturraspe y el Cullen en Santa Fe y, en Rosario, el Centenario, Provincial zona norte y el Baigorria.

Cargo testigo de 24 horas, sin antigüedad:



Los médicos que cobran adicionales específicos por su función en una guardia externa de tercer nivel gana entre 48 y 49 mil pesos.



Un médico monotributista de guardia externa: $45.000



Enfermería cobra hasta $40.000.



Profesional de terapia intensiva (terapistas) y coronaria: $58.000



Guardia externa en Atención primaria: $45.000



El resto del personal profesional de los efectores públicos, como psicólogos, kinesiólogos, trabajadores sociales, que no cobran adicional por la pandemia, más allá de que están trabajando en el marco del Covid, están entre $40.000 y $47.000, dependiendo de la antigüedad.



Boriotti recordó que desde diciembre de 2019 que no hay actualización salarial en la provincia y que la última modificación fue la de la cláusula gatillo correspondiente a diciembre del año pasado que se terminó pagando en febrero porque venía atrasado el pago. Pero este año no hubo aumento. "La política salarial del gobierno para este año fue decretar un bono parcial de $3.000 en marzo, que no lo cobró todo el mundo porque el que estuvo de vacaciones ese mes no lo cobró; el que estaba con cualquier tipo de licencia, no lo cobró o lo cobró parcial. Además, el bono de $3.000 que se pagó en agosto", resumió.



Además, Boriotti señaló que "lo más preocupante es que todo lo esencial se está dejando para después de la pandemia. Las recomendaciones internacionales indican avanzar con la desprecarización laboral, es decir pase a planta; estímulos salariales, no bonos; mejorar todas las condiciones de trabajo; atender la salud mental de los trabajadores; valorizar el trabajo en salud".

La secretaria general de Siprus sostiene que esas medidas son fundamentales y urgentes porque ya hace cinco o seis meses que se inició la pandemia en el país y que en ese lapso los trabajadores de la salud ya estuvieron cuidándose con todos los elementos de seguridad, lo que supone una carga y una tensión extra al trabajo cotidiano.

"Durante los primeros dos meses estábamos preocupados por si estaban o no los elementos de seguridad y el temor que eso generaba; hoy tenemos el temor de que falten. Además, por la cantidad de casos que estamos teniendo, tenemos el temor al colapso y todo eso pasa sin tener un estímulo para los trabajadores", dijo y agregó: "Hoy nos están ofreciendo más horas, algo que atenta contra nuestra salud porque cuantas más horas de exposición hay más desgaste y más riesgo de contagiarte, mientras que las recomendaciones indican que no se deben hacer guardias de más de 12 horas ni que se trabajen más de 40 horas semanales en este marco de pandemia. Pero se están ofreciendo más y más horas porque falta personal".



Ante la consulta de cuánto personal está faltando para tener un plantel de profesionales adecuado para afrontar la pandemia en Santa Fe, Boriotti dijo que no lo podía precisar. "Pero en ningún lugar se concretaron todas las postulaciones que se abrieron para cubrir cargos para covid. El caso más claro fue el del hospital modular de Baigorria. Se preocuparon por las camas y no por el personal. Hoy tenés cama, respirador, tenés estructura pero nunca se pensó en el recurso humano. Lo que tenemos son médicos que hace tres meses se recibieron, que no tienen experiencia y que están trabajando en esos lugares", sostuvo.

—¿Esa situación se da sólo en la provincia de Santa Fe?

—La falta de trabajadores se da en todo el país y fue uno de los puntos sobresalientes del balance que se hizo a nivel mundial. Hoy lo estamos viviendo nosotros, pero pasó en todo el mundo. Trabajadores mal pagos, trabajo precario y desinversión y retroceso en los sistemas de salud pública a nivel global. Aquí llevamos más de 40 años de retroceso en salud pública. Eso significa, también, retroceder en los derechos de los trabajadores de la salud pública, en sus salarios, su carrera profesional, la valorización de la profesionalización del trabajo, de las especialidades. Esos son comunes denominadores.

"El retroceso de los sistemas de salud pública fue en todo. En recursos humanos y en infraestructura. Cuánto hacía que en la Argentina no se invertía seriamente en infraestructura. Esto (por las inversiones que se hicieron en la pandemia) fue un avance modesto, porque fue en algunos sectores del país. Pero no hay una inversión continua para mejorar los hospitales y centros de salud en todo el país".



En tanto, ante la pregunta por la infraestructura en salud que dejó el socialismo en la provincia, Boriotti, respondió: "El socialismo invirtió en infraestructura, en ladrillos. Teníamos en bastante mal estado las terapias, con respiradores y aparatología obsoleta que no se había actualizado adecuadamente. Hay centros de salud nuevos. Pero no se preocuparon en mantener los espacios. Lo que se deterioraba, quedaba deteriorado. Hubo centros de salud que tenían problemas y que no se arreglaron. En Santa Fe el Iturraspe tuvo problemas, lo mismo en el hospital de Reconquista. Pero reconocemos que hubo un avance en infraestructura que no estuvo acompañado con los recursos humanos. En Santa Fe, desde 2013, no hay pases a planta. Hay trabajadores que hace siete años que son monotributistas, es decir que están en negro".

—¿Cuántos trabajadores son monotributistas en la provincia?

—No hay un relevamiento que nos dé un número exacto, pero profesionales de la salud en negro hay por lo menos mil. Con esta situación covid eso aumentó. Hay otro tanto de la otra ley, la de los no profesionales que incluye camilleros, mucamas, enfermería, administrativos. Estamos hablando que Salud junto con Desarrollo Social son los ministerios con mayor cantidad de trabajadores en negro. Además, el año pasado salieron dos leyes en la Legislatura con las que estamos batallando bastante. Una es la ley de cambio de escalafón para profesionales como bioquímicos, psicólogos que en lugar de tener un cargo profesional tienen uno de administrativo porque cuando entraron no tenían otro cargo o se recibieron después. Pero que hoy están haciendo un trabajo de profesional de la salud. Esa ley todavía no se implementó y ahí tenemos 140 profesionales. Además, están los licenciados en enfermería que también, por ley, se los reconoció dentro de los profesionales de la salud.



Acerca de la protección y los cuidados que tienen los profesionales de la salud y la cifra de contagiados en Santa Fe, Boriotti explicó: "Hoy hay más de 25.000 trabajadores de la salud infectados a nivel nacional y 85 fallecidos. En Santa Fe no se difunden los números, pero en Rosario hay cerca de 300 infectados, por lo que estimamos que debemos estar entre el 8 y el 10 por ciento de los infectados que son trabajadores de la salud".

Además, remarcó las complicaciones que acarrea que un trabajador de la salud se infecte. "Cada trabajador que se contagia implica que un grupo de compañeros también debe dejar de trabajar por unos días, por más que no sean positivos, porque tienen que cumplir con el aislamiento preventivo. Eso implica que los equipos se vean diezmados en un contexto donde no se consiguen trabajadores de salud para cubrir vacantes. No vemos que haya una política activa ni a nivel nacional ni a nivel provincial. La muestra son los bonos, no avanzar con el pase a planta del personal precarizado. No hubo ni una propuesta de pase escalonado para los trabajadores".

Boriotti aseguró que en la última reunión paritaria, a principios de agosto, desde Siprus hicieron una explicación detallada de por qué hacía falta un aumento salarial y no un bono que "deteriora las pirámides salariales" relacionadas a las jerarquías, la antigüedad, carga horaria, entre otras cosas.

"Un bono de 3.000 pesos para el que tiene un cargo de 12, 24 o 36 horas no es lo mismo. Ahí se está achatando totalmente la pirámide. Explicamos todos los años que nos habían costado tener una pendiente en la carrera profesional. Pero nos dijeron que como no íbamos a coincidir, ellos iban a sacar por decreto un bono. Hasta les pedimos que sea un bono proporcional de acuerdo a la carga horaria y nos dijeron que no. Además, eso es algo que deteriora la Caja de Jubilaciones, algo que siempre está en riesgo, las obras sociales como Iapos, en nuestro caso. Así se terminó la reunión", afirmó.

Por último, Boriotti dijo que es necesario que se contemple la situación de pandemia que se vive. "Se podrían saldar todas las deudas con los trabajadores de la salud, empezar a hacer un pase a planta para mostrar al menos signos de que vale la pena que estemos expuestos brindando nuestros conocimientos en esta pandemia. Pero no recibimos nada".



El gobierno provincial retomará esta semana las paritarias con los gremios estatales y el miércoles será el turno de Salud. Según trascendió, la idea que se prioriza en la Casa Gris es la de llegar a un acuerdo que fije una pauta salarial hasta el mes de diciembre. Pero eso recién se sabrá luego de la reunión donde habrá mucho por conversar.

Fuente: Uno Santa Fe