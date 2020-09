Para Aníbal Fernández, el jefe de la policía "dejó que diezmaran los salarios de los que ahora se quejan"

El interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) Aníbal Fernández se refirió a las protestas de la policía bonaerense como una "mezcla de cosas extrañas". El funcionario sostuvo que "nadie duda" de la legitimidad del reclamo, pero señaló que el jefe de la policía "dejó que diezmaran los salarios de los que ahora se quejan".

"El Jefe de la Policía era el Subjefe de la policía de María Eugenia Vidal. Yo no se por qué sigue estando porque esa policía permitió que diezmaran los salarios de los que ahora se quejan y nada dijeron en aquellos tiempos", dijo el funcionario en declaraciones a "Mañana Sylvestre" en Radio 10.

"Nadie duda ni niega que el salario de los policías se vio deteriorado en los últimos cuatro años el 29%", reconoció el funcionario. Sin embargo, consideró que "la derecha argentina metió la cuchara" en el conflicto. "Estamos viendo un fuerte contenido político partidario", sostuvo en relación a las declaraciones de la ex asesora del Ministerio de Seguridad, Florencia Arietto, quien anticipó la medida.

"Yo no me lavo las manos con la policía como si fueran un repasador. Es común encajarles un estigma, y sacudirlos con ese estigma por la macana que hizo uno se la comen 90 mil. Esa discusión no estoy dispuesto a darla", sostuvo.

Pese al anuncio del jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, de un incremento salarial para los efectivos de la policía, cientos de efectivos continuaban este miércoles concentrados en Puerta 12 y otras dependencias.

asimismo, este miércoles, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, afirmó que el Gobierno provincial se encuentra trabajando en el anuncio de aumento salarial con el objetivo de que sea "lo más completo y abarcativo posible", y no descartó que pueda haber "un interés para utilizar desde la política" el conflicto que derivó en la protesta de integrantes de la fuerza.

De acuerdo con lo publicado en redes sociales en páginas vinculadas al reclamo policial, las protestas se replicaban también en otros lugares del conurbano y de la provincia como Tandil, Castelli, Almirante Brown, Chacabuco, Lanus, Florencio Varela, Coronel Suarez, Bahía Blanca, Lomás de Zamora, 9 de Julio y Trenque Lauquen, entre otros.

