Protesta de la Policía bonaerense: Waldo Wolff apuntó contra Baradel, tras responsabilizar a Macri y Vidal

En medio de las protestas de la Policía bonaerense, el diputado nacional Waldo Wolff criticó duramente a Roberto Baradel por sus declaraciones a la prensa. El Secretario General del SUTEBA de la provincia de Buenos Aires opinó sobre las manifestaciones de las fuerzas de seguridad e indicó que las mismas «son agitadas por la derecha de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal»

Dicha frase indignó a Wolff quien arremetió contra el gremialista docente: “Andá a decirle vos Baradel al policía que gana $30.000 y ustedes le liberaron 4.500 presos que recibe órdenes de MEV (María Eugenia Vidal) y MM (Mauricio Macri). Te van a recibir bárbaro”. Luego, el diputado nacional de la provincia de Buenos Aires por el bloque Cambiemos completó: “Háganse cargo de algo”.

Waldo Wolff no fue el único molesto por las acusaciones al ex presidente de la Nación y a la ex gobernadora de la Provincia sino que además, Gabriel Solano expresó su postura. El legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda también criticó las declaraciones del representante de SUTEBA a la prensa: “Che Baradel, tu función es defender a los docentes no a Kicillof”.

Además agregó: “Los policías hacen paro y reciben aumento. ¿Y vos vas a hacer algo para reclamar por los derechos de los docentes de la provincia de Buenos Aires?”. Cabe resaltar que Roberto Baradel también demostró su solidaridad al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en medio de los reclamos de la policía bonaerense que exigen un aumento salarial del 56%.

Con información de www.elintransigente.com