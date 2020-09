"Es como creerle al viejo de la bolsa que no se quiere llevar los chicos"

Después del revés legislativo para la modificación del Código urbano que hubiese permitido el inicio del trámite para hipotética instalación de la Estación de Servicio de Suipacha y Luis Fanti, siguen aparecieron voces de disconformidad. Radio ADN dialogó con Darío Taverna, Secretario General del gremio que nuclea a los empleados de Estaciones de servicio. Aclarando que su mirada es la de un trabajador, Taverna no ahorró críticas para los concejales que abortaron la modificación elevada por el Departamento Ejecutivo. "La ciudad crece y hay que ir avanzando, no nos podemos quedar. Entonces, la mirada del sindicato es que aquí nos perdemos la posibilidad los rafaelinos, la comunidad, de sumar trabajo, más allá de que sea nuestro gremio", comenzó el sindicalista, para enumerar luego la buena cantidad de Estaciones que se instalaron en los últimos años en la ciudad. "Allá por el año 90 se hizo la Estación de servicio de Bv. Roca y ruta 34. En el año 95 se hizo la Estación de R. S. Peña y Mitre. Se hizo la Estación YPF de Río de Janeiro y Bv. Santa Fe. Posteriormente se hace la de Arenales y Bv. Roca. Posteriormente, debe ser una de las últimas, la Shell de Ruta 34, a dos cuadras del acceso a Bv. Roca", rememoró el entrevistado. Más allá de no querer -de acuerdo a sus palabras- sumar a la polémica, Taverna acusó a los ediles sin mencionar nombres. "Esto incidió porque desde un sector le pusieron toda la pimienta para que se produzca esta versión. Meramente político esto, actuaron de mala fe, desde el primer día actuaron de mala fe, justo a dos meses de las elecciones". Vale recordar que la moción propuesta por el edil Leo Viotti, modifica la herramienta legal, para evitar el margen de interpretación discrecional. La norma votada tiene fundamentos puramente técnicos, sin mencionar en ningún momento la situación puntual de determinado emprendimiento y/o lugar.

Con información de ADN