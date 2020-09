Barby Franco eligió darle un giro a su carrera y tomó una importante decisión

Barby Franco aprovechó la pandemia para pensar qué quiere para su vida. Se dio cuenta de que su carrera como modelo tiene “fecha de vencimiento” y quiere tener otra profesión que le permita vivir hasta que decida jubilarse. En Pampita Online, el ciclo donde se desempeña como panelista, contó que decidió retomar la universidad, ya que quiere seguir los pasos de su novio, Fernando Burlando.

Años atrás, la joven había empezado a cursar Derecho. Después dejó, pero ahora se siente con las pilas puestas para volver al ruedo. “Retomé Derecho. Como Lizy Tagliani, pero ella lo va a hacer presencial y yo lo voy a hacer toda online. Me anoto en septiembre. Estoy muy entusiasmada y me divierte. Porque ya estoy por cumplir treinta y de acá a cinco años no sé cómo va a ser mi vida”, se sinceró.

La conductora del programa y sus compañeros la felicitaron por el paso que va a dar, y ella se mostró muy agradecida. "Sé que me va a ir bien. Espero que me de… Las primeras veces que intenté, no me dio mucho el marote y no tenía tanto tiempo. Pero ahora siento que me cayó la ficha. Cumplo treinta y de acá a los 35 se me va a caer todo”, agregó con humor.

En octubre de 2015, Barby se hizo viral por una foto que compartió desde una clase. Estaba muy entusiasmada con la cursada pero luego algunos trabajos que surgieron -como campañas publicitarias y el Bailando- la obligaron a hacer una pausa.

Días atrás, la exazafata del programa de Guido Kaczka se ilusionó con la posibilidad de ser mamá junto al abogado, con quien está en pareja desde hace tiempo. Contó que ya eligió un nombre, aunque sus amigos y familiares no lo aprueban.

“Más adelante. Fernando re quiere tener bebés, se muere. Es más, tenemos una relación muy linda con Chloé, la hija de Jésica Cirio, de ir a buscarla, llevarla de paseo, que se quede a dormir en casa. Somos sus tíos o padrinos y Fer se muere por la nena. Siempre me dice ‘para cuándo un bebé’, y yo le digo que más adelante. No estoy preparada para ser madre, pero dicen que la naturaleza te hace madre en el mismo instante”, reconoció.

Horas después de su declaración, respondió algunas preguntas que le hicieron a través de su Instagram y una tenía que ver con la maternidad. “Quiero verte siendo mamá!!!!”, le escribió un follower, y ella expresó: “¡¡¡Ya muy pronto!!! Estamos muy en el tema. Ayyyy me da miedo no sé cómo sería como madre”.

La modelo también dijo cómo quiere que se llame su primer hijo. “Quiero ponerle Fernando, pero todos me dicen que no”, concluyó.