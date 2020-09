El diputado Maximiliano Ferraro catalogó a Alberto Fernández de “Robin Judas”

El jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, aseguró este jueves que el presidente Alberto Fernández «le metió la mano en el bolsillo» a la Ciudad al quitarle un punto de coparticipación. “Empobrecer a unos para compensar a otros, no es generar igualdad. Es ser Robin Judas”, aseveró.

En esta línea, Ferraro afirmó que la decisión tomada ayer por el presidente es una «venganza y castigo a los porteños» para «tapar la ineptitud y la ineficacia» del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. «Tiene que ver con el espejo en el que no se pueden ver, que es la seriedad y la responsabilidad con la que está llevando adelante la gestión (del jefe de Gobierno porteño) Horacio Rodríguez Larreta«, sostuvo el dirigente opositor.

Con esta lógica, Ferraro lamentó la repentina reducción de 35 mil millones de pesos (7 u 8 por ciento del presupuesto) en las transferencias a la Ciudad. “No le está quitando presupuesto a un partido político opositor. No le está quitando presupuesto a una ciudad, a sus calles, a sus edificios. Le está quitando presupuesto a la salud, la educación, la cultura, la seguridad. Está quitando bienestar a los argentinos que allí viven, trabajan y se esfuerzan por construir juntos un país mejor”, remarcó vía Twitter.

Asimismo, el diputado evidenció que la Capital aporta entre el 22 y 25 por ciento de la masa coparticipable y que, hasta ayer, recibía solo el 3,5 por ciento. Además, resaltó que ya se había perdido dinero con la transferencia de la policía. “El proporcional que se nos aumentó y se nos dio por coparticipación es inferior al gasto por solventar a la policía que se nos transfirió. Se gastó en equipamiento, personal, cámaras de seguridad. Está documentado y certificado que la Ciudad salió perdiendo”, declaró en el programa radial El Exprimidor.

Del mismo modo, Ferraro destacó que «la Ciudad va a hacer una presentación ante la Corte, porque no se le estaba regalando nada» en la coparticipación. Y, más allá de lo judicial, añadió: «Le pedimos al Presidente que no mienta, que dialogue, y no tome una decisión unilateral. Nosotros desde Juntos por el Cambio vamos a seguir apostando al diálogo y a los acuerdos para poder encontrar una solución. Creemos que esa es la única salida».

