Mariano Recalde apuntó contra Rodríguez Larreta: «Ese 1% que recibía de más nadie sabe para qué se gastaba»

Diversas voces continúan expresándose sobre la redistribución en los fondos de coparticipación anunciada por el presidente. Este viernes, el senador del Frente de Todos Mariano Recalde dijo que era una decisión “esperable” la que tomó Alberto Fernández. Además, apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta y el uso de los fondos que le llegaban de la renta federal.

En declaraciones radiales, el ex candidato a jefe de Gobierno porteño sostuvo que era inminente el giro en la redistribución de fondos y que, incluso, el ex funcionario macrista Rogelio Frigerio apoyaba la postura. “Era esperable, se anunció hace mucho tiempo, es corregir un error, hasta Frigerio lo reconocía como un error, un exceso. No es coparticipación es un traspaso de fondos para un gasto», sostuvo el senador.

Además, apuntó fuertemente contra el uso de los fondos por parte de la actual gestión de la ciudad. “Ese 1% que recibía de más Larreta nadie sabe para qué se gastaba», denunció. Recalde refería a los 2,1 puntos extras de coparticipación que el expresidente Mauricio Macri le dio en 2016 a la Ciudad en el marco del traspaso de la Policía Federal a su jurisdicción. Seguido, calificó a esa decisión de “incorrecta, injusta y desproporcionada”.

Respecto al manejo de las arcas de la Ciudad, dijo que el Gobierno porteño destinó los fondos a “hacer 7 veces la misma vereda”, pero que en la gestión de Rodríguez Larreta “no se ha hecho ni una sola escuela”. También, defendió el accionar del presidente respecto a CABA y valoró “lo que hizo Alberto estos meses”. “Puso en el IFE, ATP, moratoria fiscal», detalló.

«No debería tener cuestionamientos»

Tras el anuncio del mandatario capitalino en el que confirmó que llevará la decisión presidencial a la Justicia, Recalde dijo que «es un decreto que modifica otro decreto, y no debería tener ningún cuestionamiento desde ese punto de vista». En este sentido, se quejó de que «en Argentina todo es judicializable» y marcó su postura sobre una posible futura respuesta de la Corte Suprema. «No creo que ningún juez les dé la razón», sentenció.



Con información de www.elintransigente.com